Институт изучения войны заявил, что украинские военные высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области

Украинские военные высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете, ссылаясь на геолоцированные кадры российских «военкоров».

В отчете ISW сказано, что по состоянию на 22 апреля украинским военным удалось занять позиции к северу от города Алешки и продвинуться к его северной окраине на трассе Е97, а также к западу от населенного пункта Дачи. Алешки расположены в семи километрах от Херсона, Дачи — в десяти километрах.

Аналитики ISW отметили, что численность украинской группировки на левом берегу Днепра и ее задачи неясны. По утверждению российских «военкоров», речь идет не о создании полноценного плацдарма, а, скорее, об «эпизодическом присутствии» украинских военных.

Факт высадки ВСУ, полагают аналитику Института изучения войны, указывает на то, что российские силы могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка.

Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию ISW, призвала «набраться терпения», сообщает «Громадьске». «Я очень хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно преодолеть такое препятствие, как Днепр, например. Когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных», — заявила Гуменюк.

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