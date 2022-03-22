В России впервые отправили под арест фигуранта уголовного дела о «фейках» об армии. Он работает техником в московском главке МВД

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СК возбудил уголовное дело по новой статье о «фейках» о действиях российской армии в отношении жителя Москвы Сергея Клокова. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

По данным РИА Новости, Клоков является техником запасного пункта управления столичного главка МВД.

Что конкретно совершил Клоков, пока неясно. Обвинения ему предъявлены по по пунктам «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ, группой лиц с использованием своего служебного положения по мотивам ненависти). За это предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

С 18 марта Клоков находится под арестом. Это первый случай заключения под стражу фигуранта дела по статье о «фейках» о действиях российской армии.

Дело Клокова стало седьмым, возбужденным по новой статье УК, с момента принятия соответствующего закона в начале марта.

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