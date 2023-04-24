Бывшего сотрудника МВД приговорили к семи годам по делу о «фейках» про армию. Его телефонные разговоры посчитали публичными из-за прослушки следователем

Перовский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего капитана внутренней службы МВД, техника столичного главка полиции Семиэля Веделя (Сергей Клоков) по делу о распространению «фейков» про российскую армию (пункты «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

Прокуратура запрашивала для Веделя девять лет лишения свободы. Суд также запретил ему работать в государственных органах в течение четырех лет.

По версии следствия, в начале марта 2022 года полицейский трижды обсудил со знакомыми по телефону войну в Украине и сообщил информацию, не соответствующую официальной позиции Минобороны РФ. Следствие посчитало публичными разговоры по телефону, так как их прослушивал следователь.

В телефонных разговорах Ведель говорил о занижении официального числа погибших и убийствах мирного населения, а также о том, что Украиной «не управляют нацисты». По словам гособвинения, он также называл Россию «страной-убийцей», а аннексию Крыма — «геноцидом».

Прослушка телефонных звонков Веделя проводилась из-за расследования уголовного дела об убийстве троих милиционеров при побеге подследственного 20 лет назад, пишет «Медиазона». Согласно рассекреченным материалам дела, следствие считало, что Ведель может располагать сведениями об этом преступлении.

Веделя арестовали 18 марта 2022 года. Он стал первым фигурантом дела по статье о военных «фейках», кого отправили под стражу.

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