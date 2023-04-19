Прокуратура запросила для бывшего полицейского девять лет колонии по делу о военных «фейках». По версии обвинения, он распространял их в личных разговорах по телефону

Во время прений в Перовском районном суде Москвы прокурор запросил девять лет колонии общего режима для бывшего капитана внутренней службы МВД РФ Сергея Клокова (Веделя) по делу о распространении военных «фейков» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) , сообщают «Медиазона» и «Сетевые свободы».

Гособвинение также попросило суд лишить Клокова звания и на пять лет запретить ему работать в государственных органах.

По версии обвинения, 9 марта полицейский трижды обсудил со знакомыми по телефону войну в Украине и сообщил информацию, не соответствующую официальной позиции Министерства обороны РФ.

В частности, Клоков говорил об огромных потерях, отказе признавать эти потери и вывозить тела, о расстрелах в подразделениях за отказ выполнять приказы, целенаправленных разрушениях и убийствах мирного населения, рассказал прокурор на заседании суда.

Кроме того, полицейский называл Россию «страной-убийцей», аннексию Крыма — «геноцидом», а также говорил о необходимости «брать Кремль». Гособвинение утверждает, что источником информации, которую распространил Клоков, «были украинские пропагандистские ресурсы».

Сергей Клоков находится под арестом с 18 марта 2022 года. Он стал первым фигурантом дела по статье о военных «фейках», кого отправили под стражу, сообщали «Сетевые свободы». В августе 2022-го суд отказался рассматривать дело против полицейского и вернул его в прокуратуру. Однако в ноябре принял его к рассмотрению. Адвокат Даниил Берман рассказывал, что Клокову вменяли телефонные разговоры о войне, хотя в материалах дела не было разрешения на прослушку его телефона.

Подробно о деле Сергея Клокова

В Москве за распространение «фейков» о войне арестовали бывшего капитана МВД Сергея Клокова «Медуза» поговорила с его адвокатом, матерью и женой

Подробно о деле Сергея Клокова

В Москве за распространение «фейков» о войне арестовали бывшего капитана МВД Сергея Клокова «Медуза» поговорила с его адвокатом, матерью и женой