На лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева завели уголовное дело об оскорблении полицейского

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева по статье об оскорблении представителя власти. Об этом сообщил телеграм-канал «Культуръка Новосибирска». Поводом для преследования стал инцидент на концерте в Новосибирске 14 февраля, когда музыкант, как утверждается, показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции.

Сам Кортнев в беседе с ТАСС подтвердил информацию об возбужденном деле, отметив, что считает свое уголовное преследование «абсолютно незаслуженным». Источник агентства в силовых структурах заявил, что материалы дела находятся в производстве отдела СК по расследованию особо важных дел. Статья 319 УК предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

14 февраля полиция сорвала концерт Алексея Кортнева в Новосибирске. Сначала в клубе, где проходило выступление, отключили электричество под предлогом задымления в соседнем отделении Почты России, а затем в зал прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны, остановив концерт.

По данным СМИ, во время общения с полицией Кортнев показал одному из сотрудников средний палец. Музыканта доставили в полицию. Позже он сообщил, что инцидент исчерпан и никаких протоколов на него не составляли. Зрителям были возвращены деньги за приобретенные билеты.

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