Глава аннексированного Севастополя заявил о ночной атаке дронов на город
Источник: Михаил Развожаев
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на понедельник, 24 апреля, город атаковали надводные беспилотники.
Один дрон, написал Развозжаев в телеграме, сбили силы ППДО, второй — взорвался сам. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — сообщил глава аннексированного города.
В телеграм-каналах, пишет «Русская служба Би-би-си», распространилось видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения одного из беспилотников силами ПВО.