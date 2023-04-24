Глава аннексированного Севастополя заявил о ночной атаке дронов на город

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на понедельник, 24 апреля, город атаковали надводные беспилотники.

Один дрон, написал Развозжаев в телеграме, сбили силы , второй — взорвался сам. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — сообщил глава аннексированного города.

В телеграм-каналах, пишет «Русская служба Би-би-си», распространилось видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения одного из беспилотников силами ПВО.

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