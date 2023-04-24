«Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично». Лавров — на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл 24 апреля в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН в качестве председателя.
В частности, глава МИД РФ открыл в Совбезе дебаты по теме «эффективной многосторонности в защиту принципов Устава ООН».
«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества, — заявил Лавров на заседании. — Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества».
Также министр высказался о властях США, которые, по его мнению, «пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества». Лавров считает, что сейчас ООН и требования ее Устава «представляют угрозу глобальным амбициям США».
Россия в апреле председательствует в Совете безопасности ООН. Против этого выступали в Украине и Евросоюзе. Власти США не выдали визы сотрудникам российских медиа, которые собирались сопровождать Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, рассказывала представитель МИД РФ Мария Захарова. 25 апреля Лавров также примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.