США отказались выдать визы российским журналистам для поездки на Совбез ООН. Лавров ответил: «Не забудем, не простим»

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США не выдали визы сотрудникам российских медиа, которые собирались сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк.

Захарова опубликовала заявление Лаврова, сделанное в аэропорту перед вылетом российской делегации в США. Министр заявил, что американская сторона, отказав в выдаче виз, «струсила, сделала глупость и показала, чего стоят ее клятвенные заверения о защите свободы слова».

«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», — сказал Лавров, обращаясь к сотрудникам RT, «Известий» и других медиа, которым не выдали визы США.

Российский дипломатический источник заявил государственным российским медиа, что отношение к журналистам из США будет «аналогичным», и не должно быть «никаких сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство».

Ранее сообщалось, что помимо журналистов визы не выдали некоторым сотрудникам российской делегации.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН, против чего выступали в Украине и Евросоюзе. Сергей Лавров в рамках визита в США примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.