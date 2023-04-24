В Подмосковье нашли упавший беспилотник со взрывчаткой

В Московской области обнаружен начиненный взрывчаткой беспилотник, сообщают ТАСС и Baza.

Дрон, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, был найден в воскресенье, 23 апреля, в Богородском округе (Ногинский район) недалеко от СНТ «Заря». Беспилотник, разломанный пополам, «забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел», заявил источник агентства.

Baza сообщает чуть больше подробностей. По данным издания, обломки летательного аппарата нашла местная жительница, которая пришла в лес хоронить котенка. Она не стала сообщать в полицию, испугавшись, что ее накажут за незаконное захоронение животного. Кроме того, пишет Baza, она решила, что это «чья-то игрушка» и просто скинула фотографии дрона в чат садового товарищества. В полицию о беспилотнике сообщил один из участников чата.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину неоднократно сообщалось об атаках беспилотников на разные объекты в регионах России, а также о падении дронов. Российская сторона обвиняет в атаках украинские силы. Власти Украины официально не признают свою причастность к таким операциям.

Читайте также

Кто организовал удар дронов по целям в глубине России? Могло ли это быть атакой с российской территории? Маловероятно. Скорее, мы видим, что ВСУ успешно справляются со своими боевыми задачами

Читайте также

Кто организовал удар дронов по целям в глубине России? Могло ли это быть атакой с российской территории? Маловероятно. Скорее, мы видим, что ВСУ успешно справляются со своими боевыми задачами