Правительство внесло в Госдуму законопроект о 30-процентном налоге на доход для людей, уехавших из России

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, предусматривающий, что компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из РФ сотрудников или исполнителей налог на доход физических лиц (НДФЛ) по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Законопроект разработан правительством РФ. Новые правила, следует из документа, должны вступить в силу с 1 января 2024 года и затронут как работающих по трудовому договору, так и фрилансеров, если они «осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем».

Налог с выплат россиян, уехавших за рубеж, будут взимать при выполнении одного из следующих условий: получатель вознаграждения является налоговым резидентом РФ, либо он получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Таким образом, отмечает «Интерфакс», российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку НДФЛ применять, оценивая, осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет.

По действующему российскому законодательству, у работающих в России людей работодатель удерживает из зарплаты НДФЛ по ставке 13 или 15% (зависит от размера дохода). Если сотрудник уведомил работодателя о переезде за границу, то он должен самостоятельно платить российские налоги — по ставке 13-15%, пока у него есть статус налогового резидента РФ, и по ставке 30% после утраты такого статуса (если он провел за границей более 183 дней (не обязательно подряд) в течение календарного года).

Законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает, что налоги (как до утраты российского налогового резидентства, так и после этого) будет удерживать работодатель, а не платить самостоятельно сотрудник.

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