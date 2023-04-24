«Меня ждет либо быстрая, либо медленная смерть. Я выбрал быструю» В ЧВК Вагнера воюют заключенные с ВИЧ. В украинском плену они рассказали, что их вербуют, обещая лекарства, которых нет в колонии

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Завербованные ЧВК Вагнера заключенные рассказали, что им пообещали препараты от ВИЧ, если они подпишут контракт и отправятся на войну с Украиной. Об этом пишет The New York Times, которая поговорила с несколькими заключенным с ВИЧ-положительным статусом, попавшим в украинский плен. По словам заключенных, в колониях они не получали необходимого лечения.

ВИЧ, гепатит С и туберкулез распространены в российских колониях. Глава «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала, что около 10% российских заключенных инфицированы ВИЧ, а около трети от общего числа содержащихся в колониях заражены по крайней мере одной из трех инфекций.

У многих захваченных в плен заключенных украинские военные обнаружили резиновые браслеты красного и белого цвета, которые должны показать, что человек болен одним из заболеваний. Заключенных, воевавших за ЧВК Вагнера, заставляли носить такие браслеты в качестве предупреждения для других солдат на случай ранения. По словам заключенных, попавших в плен, нежелание сослуживцев и медиков соприкасаться с кровью могло приводить к задержке в оказании первой помощи.

Согласно оценке украинской разведки, около 20% российских солдат, набранных из колоний, заражены ВИЧ. Украинские власти утверждают, что в плену российские военные получают необходимое лечение.

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The New York Times поговорила с 37-летним Тимуром, попавшим в плен. По его словам, после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, врачи в российской колонии заменили противовирусные препараты, которые он принимал, на те, которые были неэффективны для борьбы с вирусом.

Тимур считает, что он не смог бы прожить 10 лет в российской тюрьме с ВИЧ-положительным статусом. В декабре 2022 года он согласился подписать контракт на полгода с ЧВК Вагнера в обмен на помилование и получение противовирусных препаратов.

«Я понял, что меня ждет либо быстрая, либо медленная смерть. Я выбрал быструю», — сказал он. Он рассказал, что у него не было военного опыта, а подготовка перед отправкой на фронт заняла две недели. Ему выдали автомат Калашникова, 120 патронов, бронежилет и каску. По его словам, перед отправкой на фронт командиры много раз повторяли: «Если вы попытаетесь покинуть поле боя, мы вас застрелим». Тимур утверждает, что его взвод отправили в бой на окраинах Бахмута. Большинство солдат были убиты в первый же день, Тимур попал в плен.

Евгений, еще один наемник ЧВК Вагнера с ВИЧ, рассказал, что получил своевременную медицинскую помощь после ранения, несмотря на красный браслет, но проходил лечение в больнице, где врачи небрежно относились к тому, что другие пациенты могут заразиться ВИЧ. «Не было никаких условий для тех, у кого ВИЧ. Нас лечили всех вместе, здоровых и больных», — говорит он.

31-летний Вадим, осужденный в России за грабеж и служивший в ЧВК Вагнера, рассказал, что в условиях боя браслеты мало что значат. Вместе с другими солдатами, у двоих из которых был положительный ВИЧ-статус, он находился на позиции, куда украинские военные бросили несколько гранат. В результате трое его сослуживцев были убиты, другие получили ранения. Вадим был весь забрызган кровью. «Я всегда боялся этой болезни», — сказал он. Результат его теста на ВИЧ оказался отрицательным, отмечает газета.

42-летний Руслан отбыл один год из своего 11-летнего срока за торговлю наркотиками, в декабре он присоединился к ЧВК Вагнера. По его словам, лекарства, которые он получал в колонии, не подавляли вирус. На тренировочном сборе в январе у него был легкий приступ пневмонии. Но уже через месяц его отправили на штурм в Бахмут, после чего он попал в плен. Он рассказал, что приветствует политику ЧВК Вагнера по набору заключенных с ВИЧ-положительным статусом. По его словам, он думал, что в любом случае умрет от болезни в тюрьме, поэтому согласился пойти на войну ради шанса на освобождение и лечение.

«Если у вас длинный срок, то это дает вам шанс начать жизнь сначала», — сказал он.

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