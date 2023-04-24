Как Украина готовится к наступлению? Какое оружие необходимо ВСУ? Повлияет ли на планы Киева утечка секретных данных Пентагона? Рассказывает «Украинская правда»

Украинская РСЗО «Град» ведет огонь на боевой позиции в Донецкой области, 8 апреля 2023 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Власти Украины с конца 2022 года говорят о контрнаступлении на фронте. Как заверял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, где и когда реально начнется наступление, знают не более пяти человек на планете. В начале апреля в сеть попала серия секретных документов американской разведки и Пентагона, раскрывающая детали о нынешнем состоянии армий Украины и России. В слитых архивах, подлинность которых окончательно не ясна, утверждалось, что бригады ВСУ для наступления должны быть сформированы к 30 апреля 2023 года. Журналисты «Украинской правды» поговорили с несколькими десятками источников в органах власти и военных структурах Украины и собрали имеющуюся информацию о том, как ведется подготовка к контрнаступлению и как на него влияют поставки западного оружия и утечка секретных данных США. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Когда может начаться наступление

На закрытых брифингах для дипломатов «Большой семерки», которые представители военно-политического руководства Украины проводили в начале февраля 2023 года, ориентиром для начала наступательной операции называли «апрель — май», рассказали журналистам присутствовавшие на встречах собеседники в дипломатических кругах.

Но сейчас эти временные рамки уже сместились на «май — июнь». Причиной тому называют задержки с поставками Киеву западных вооружений, а также чрезмерно влажная погода с паводками, усложняющая военную логистику и движение тяжелой техники.

Утечка из Пентагона, которая частично выглядит как достоверная, к срыву наступления не приведет, утверждает один из высокопоставленных украинских силовиков. «О наших реальных планах там ни слова не сказано», — заявил он журналистам не под запись.

Представители украинского военного руководства считают, что слив секретных документов куда больше на руку не Москве, а Вашингтону, который демонстрирует, что обладает широким спектром военных данных, и намекает обеим сторонам, что выиграть войну на поле боя им пока не под силу, поскольку никто из них не обладает стратегическим преимуществом.

Подробнее об утечке

Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией

Подробнее об утечке

Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией

Как Украина готовится к наступлению

По данным УП, в начале апреля в офисе Зеленского прошла непубличная встреча, на которой были назначены кураторы по вопросам комплектации новых военных бригад, формирующихся для контрнаступления. На совещание пригласили только самых проверенных чиновников: заместителей главы офиса президента Украины, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, нескольких министров и депутатов, показавших свою эффективность во время полномасштабной войны.

«На самом деле это хорошая идея Зеленского. Это его люди, и они смогут реально быстро помочь военным. И президент еще и получает другой канал связи с этими бригадами напрямую, поэтому никакой воин или чиновник не сможет докладывать на Банковую, что все прекрасно, когда на самом деле там у него реальные проблемы, — пояснил журналистам источник из команды президента. — Многие чиновники и менеджеры точно знают, как правильно и быстро настроить цепочки поставок того, что нужно бригадам здесь и сейчас».

Как пишет «Украинская правда», Украина готовит к наступательной операции по меньшей мере 16 бригад Вооруженных сил и Нацгвардии. Ориентировочно это 40-50 тысяч военных. По данным «Медузы», известны номера и названия 22 бригад, которые готовятся для наступления.

Наиболее заметен набор в так называемую «Гвардию наступления» — это семь штурмовых бригад Нацгвардии («Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Азов», «Кара-Даг», «Таврия»), бригада «Стальная граница» Государственной погранслужбы и бригада «Ярость» Национальной полиции Украины.

Как полагают в УП, бригады «Гвардии наступления» создаются не с нуля, а скорее переформатируются из уже существующих боевых подразделений. Так, «Рубеж» и «Ураган» формируются на базе бригад, которые уже прошли через оборонительные операции в Северодонецке, Лисичанске и Бахмуте.

Командир одного из батальонов «Урагана» Константин Вахромеев рассказал журналистам, что его подразделение только на 20% состоит из новобранцев. Остальные — это действующие военнослужащие и нацгвардейцы, переведшиеся из небоевых подразделений. Его батальон насчитывает 700 человек, 400 из них — это штурмовая пехота, остальные 300 — артиллеристы и подразделения обеспечения. Все военные проходят 45-дневное обучение. Военные медики, саперы и сержанты готовятся за границей — в Польше, Великобритании и Германии.

«Мы делаем акцент на штурмовиков. Ведь наша задача будет — зайти и выбить врага, а уже тогда за нами должны зайти ВСУ и закрепиться. Из техники у нас есть БТРы и минометы», — заявил Вахромеев. Готовность своего подразделения он оценил в 75%. По его словам, впереди еще месяц учений. Однако часть бойцов «Гвардии наступления» уже воюют. Так, «Ураган» держит участок фронта в Луганской области.

Что касается новых бригад ВСУ, они формируются с нуля и без лишней огласки. В утечке Пентагона говорилось, что Вооруженные силы Украины якобы создают 12 боевых бригад, и девять из них подготавливаются и снабжаются США и НАТО.

«Лучше было бы настоящие боевые части вывести, доукомплектовать, дать им новую технику, провести слаживание и так сделать из них настоящий ударный кулак. Его можно было бы эффективно применить на любом направлении. А сейчас мы что делаем? Мы отправляем в атаку новые части. Кто-то из них точно убежит, побросает оружие, это же люди, в большинстве набранные с улицы», — сказал УП на условиях анонимности один из опытных и авторитетных комбатов ВСУ.

Какое оружие нужно Киеву для наступления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в декабре заявлял в интервью The Economist, что для контрнаступления Украине понадобятся 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц. Вскоре западные союзники объявили о поставках Украине танков и систем ПВО. Вопрос о поставках самолетов остается открытым.

Собеседник «Украинской правды» в ВСУ, имеющий непосредственное отношение к поставкам оружия, назвал основной проблемой качество поставляемых вооружений. «Заявленное политиками и реально готовое — разные вещи. Их техника часто тоже хранилась где-то под открытым небом, и то, что на бумаге выглядит крутым, на деле намного сложнее. Отсюда слабая скорость поставки», — рассказал он.

Вот что прежде всего нужно Киеву из вооружений:

установки HIMARS со снарядами GLSDB дальностью до 150 километров;

противорадиолокационные ракеты HARM;

ракеты Patriot, NASAMS, IRIS-T для систем ПВО;

авиабомбы JDAM с ;

танки Abrams, Challenger, Leopard;

бронеавтомобили Humvee;

гаубицы М777 калибра 155 миллиметров;

500 тысяч снарядов.

Большинство источников «Украинской правды» сходятся во мнении, что начинать контрнаступление нужно исходя из готовности ВСУ, а не политической целесообразности. «На ход войны всегда влияет куча факторов, начиная от политических и дипломатических, и заканчивая правильно настроенными цепочками поставок и мотивацией личного состава. Если все эти факторы сложатся правильно, дальше — дело за ВСУ», — заявил один из собеседников журналистов в Генштабе Украины.

Читайте также

Начался второй год полномасштабной войны. Может ли он стать последним? Да, если Украина начнет новое мощное контрнаступление (это случится почти наверняка). И если оно будет успешным (тут все сложнее)

Читайте также

Начался второй год полномасштабной войны. Может ли он стать последним? Да, если Украина начнет новое мощное контрнаступление (это случится почти наверняка). И если оно будет успешным (тут все сложнее)