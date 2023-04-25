Обвинение запросило три года колонии для 65-летней жительницы города Северска Томской области Марины Новиковой — фигурантки одного из двух первых в России уголовных дел о «фейках» про армию. Об этом журналистам ТВ2 сообщил муж обвиняемой.

Сама Новикова при этом попросила суд назначить ей «не штраф, а сразу срок», заявив, что в случае назначения штрафа ей негде будет взять денег на его оплату. Минимальный штраф по статье о «фейках» составляет 700 тысяч рублей.

«Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет. Не для того все затеяно было, и правосудие не для меня и не для таких, как я», — также сказала Новикова.

Дело против Новиковой было возбуждено 16 марта 2022 года вместе с делом против еще одного жителя Томской области Виктора Лаврентьева. Это были первые в России два уголовных дела по статье о «фейках» про армию. Статья начала действовать меньше чем за две недели до этого. О приговоре Лаврентьеву в СМИ не сообщалось.

«Фейками» в случае Новиковой следствие считает посты в ее соцсетях, в которых она передавала рассказы своих друзей из украинского Энергодара. На время следствия ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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