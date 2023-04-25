Правительство отозвало из Госдумы законопроект о 30-процентном налоге для работающих из-за границы россиян

Правительство отозвало из Госдумы законопроект о 30-процентном налоге на доходы для россиян, которые работают из-за границы.

«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — заявили в пресс-службе кабмина.

Законопроект был внесен в понедельник, 24 апреля. Предлагаемые поправки, в частности, предполагали увеличение до 30% налога для работающих из-за рубежа фрилансеров и сотрудников, заключивших с компанией договор ГПХ. Предполагалось, что налог по такой ставке должен будет автоматически удерживать работодатель.

На фоне различных интерпретаций текста законопроекта в прессе в Минфине заверили, что нововведения никак не затронут людей, которые работают удаленно по трудовым договорам с российскими компаниями.