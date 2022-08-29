ФСБ: установлен соучастник убийства Дарьи Дугиной — украинец Богдан Цыганенко
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Федеральная служба безопасности России утверждает, что в подготовке убийства Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко, сообщает «Интерфакс».
В ФСБ заявили, что это «член украинской диверсионно-террористической группы», который «готовил» убийство Дугиной. По версии спецслужбы, Цыганенко обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами гражданку Украины Наталью Вовк, которую в ФСБ называют исполнительницей убийства, а также «совместно с Вовк осуществил сборку» бомбы.
По данным ФСБ, 30 июля Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию и покинул Россию за день до убийства Дугиной.
Дарья Дугина погибла 20 августа после взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. В Киеве отрицают причастность к случившемуся.
Дарья Дугина — последовательница своего отца, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Она выступала как комментатор в российских провластных СМИ. Дугина поддерживала вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные Россией.