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Федеральная служба безопасности России утверждает, что в подготовке убийства Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко, сообщает «Интерфакс».

В ФСБ заявили, что это «член украинской диверсионно-террористической группы», который «готовил» убийство Дугиной. По версии спецслужбы, Цыганенко обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами гражданку Украины Наталью Вовк, которую в ФСБ называют исполнительницей убийства, а также «совместно с Вовк осуществил сборку» бомбы.

По данным ФСБ, 30 июля Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию и покинул Россию за день до убийства Дугиной.

Дарья Дугина погибла 20 августа после взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. В Киеве отрицают причастность к случившемуся.

Дарья Дугина — последовательница своего отца, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Она выступала как комментатор в российских провластных СМИ. Дугина поддерживала вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные Россией.

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