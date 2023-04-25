В Новосибирске обнаружили массовое захоронение с символикой ЧВК Вагнера и флагами России

На Гусинобродском кладбище Новосибирска появились десятки свежих однотипных могил, сообщает «Тайга.инфо», ссылаясь на читателей, приславших видео с кладбища.

«Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го», — пишет издание.

Всего на кладбище обнаружено, предположительно, около 200 новых могил. На большинстве из них установлены венки, с которыми ассоциируют . На некоторых замечены только венки в цветах российского флага.

Многие имена на крестах, которые проверили журналисты, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих в .

Как убедилась «Тайга.инфо», сверив данные из электронной базы судов, тезки некоторых захороненных на кладбище были осужденными. В основном, это люди не из Новосибирской области, а жители Красноярского края, Кузбасса и Тувы.

ЧВК Вагнера вербует заключенных на войну в Украине с лета 2022 года. Им обещают помилование после выполнения полугодичного контракта.

По данным «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», которые ведут подсчет погибших участников российского вторжения в Украину, к 14 апреля было известно о семи кладбищах, где хоронят погибших на войне в Украине бойцов ЧВК Вагнера. В общей сложности на них было захоронено по меньшей мере 995 человек. 18 апреля издание «Люди Байкала» рассказало о новом, ранее неизвестном массовом захоронении наемников ЧВК Вагнера под Иркутском. Там нашли не менее 57 могил.

Одним из крупнейших известных захоронений бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Украине, считается кладбище в станице Бакинская Краснодарского края. К 17 марта журналисты и волонтеры насчитали там 422 могилы наемников.

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