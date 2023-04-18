Под Иркутском нашли ранее неизвестное кладбище ЧВК Вагнера. Там не менее 57 могил

Издание «Люди Байкала» рассказало о ранее неизвестном массовом захоронении наемников , погибших в ходе боев в Украине. Журналисты обнаружили не менее 57 могил на Александровском кладбище в 11 километрах от Иркутска.

Участок леса неподалеку от кладбища расчистил под захоронения в сентябре — октябре 2022 года, пишет издание. «Люди Байкала» впервые узнали об этом месте в марте 2023-го.

Среди похороненных на этом кладбище наемников 20 человек родились или жили в Иркутской области, 17 — в Забайкалье, 11 — в Бурятии, выяснили журналисты.

Из 57 похороненных бойцов ЧВК Вагнера только пять числятся в списке «Людей Байкала». Туда включают погибших в Украине военных из Иркутской области и Бурятии на основе некрологов в соцсетях и районных газетах. О гибели остальных не сообщалось.

На Александровском кладбище в Иркутске занято могилами четыре гектара из двадцати Люди Байкала

43 погибших были заключенными, в возрасте от 20 до 62 лет. 17 из них были осуждены по обвинению убийствах, остальные — по делам о кражах и наркотиках. Судимость десятерых «Людям Байкала» подтвердить не удалось.

Журналисты связались с родственниками погибших наемников. Несколько семей не знали, что их родные погибли на войне.

Другое захоронение военных на Александровском кладбище насчитывает 13 могил, минимум десять из погибших — жители Иркутской области. Как выяснили «Люди Байкала», трое похороненных в этой части Александровского кладбища — добровольцы, двое — мобилизованные, еще один — контрактник. Все они погибли в период с декабря 2022 года по март 2023-го.

Один из погибших мобилизованных служил в полку № 1439. Военнослужащие этого полка трижды просили президента РФ Владимира Путина перевести их из штурмовых подразделений.

К 14 апреля было известно о семи кладбищах, где хоронят погибших на войне в Украине бойцов ЧВК Вагнера. В общей сложности на них было захоронено по меньшей мере 995 человек, писали «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона», которые ведут подсчет погибших участников российского вторжения.

Одним из крупнейших известных захоронений бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Украине, считается кладбище в станице Бакинская Краснодарского края. К 17 марта журналисты и волонтеры насчитали там 422 могилы наемников.