Журналисты подтвердили, что с начала года на войне погибли не менее 1000 российских заключенных

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», а также команда волонтеров подтвердили по , что с начала года на войне в Украине погибли не менее одной тысячи человек, которые должны были отбывать наказание в тюрьмах России.

Только за последние две недели стало известно о гибели более 400 заключенных. Многие из них погибли в боях за Бахмут, следует из некрологов, которые изучили журналисты. Всего известны имена 2092 заключенных российских колоний, погибших в ходе боевых действий в Украине.

На минувшей неделе журналисты обнаружили новое массовое захоронение людей, предположительно воевавших в составе ЧВК Вагнера — 67 недавно появившихся могил заметили возле города Березовский в Свердловской области.

Ранее массовые захоронения бойцов ЧВК Вагнера нашли под Луганском (37 могил), в поселке Фряново Московской области (22 могилы) и в станице Бакинская Краснодарского края (422 могилы). В последнем месте с декабря число могил увеличилось в девять раз (с 47 до 422).

Всего к середине марта журналисты подтвердили гибель 17 375 российских военных на войне в Украине. Треть всех потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК.

За последние две недели журналисты установили имена 1304 погибших, что, по выражению «Би-би-си», «по прежнему существенно выше, чем средние показатели 2022 года». В первый год вторжения в РФ обычно сообщали о 250-300 погибших в неделю.

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