ЮАР проконсультируется с Россией по вопросу об ордере на арест Путина. В августе в этой стране пройдет саммит БРИКС, куда приглашен президент РФ

Власти ЮАР проведут консультации с Россией в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом, пишет ТАСС, заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Консультации будут проводиться в преддверии саммита БРИКС, который должен пройти в ЮАР в августе и на который приглашены лидеры всех стран группы, в том числе Путин.

«Мы изучим положения нашего законодательства, проведем, видимо, обсуждение в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России с тем, чтобы определить, как действовать дальше», — сказала Пандор.

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Страна обязана исполнять его решения, в том числе выдавать в Гаагу людей, на арест которых выписан ордер. Ранее власти ЮАР заявляли, что «приняли к сведению» ордер на арест Путина.

В 2015 году в ЮАР на саммит прилетел президент Судана Омар аль-Башир, на арест которого МУС выдал ордер за несколько лет до этого. Суд в ЮАР запретил аль-Баширу покидать страну на время рассмотрения вопроса об экстрадиции, но уже на следующий день после этого решения президент Судана вернулся в свою страну — правоохранительные органы ЮАР не препятствовали ему в этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта заявил, что в Кремле «пока не принимались решения» о поездке президента в ЮАР.