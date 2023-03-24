Bloomberg: ЮАР вряд ли арестует Путина, если он приедет на саммит БРИКС

Правительство ЮАР рассматривает «все варианты», чтобы избежать ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина в случае его приезда на саммит БРИКС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух неназванных сотрудников МИД страны.

Сценарий, при котором власти ЮАР арестуют любого главу государства, собеседники издания назвали маловероятным.

Официально власти заявляют, что проводят консультации с юристами. Как рассказала в эфире государственного телевидения глава МИД страны Наледи Пандор, сейчас правительство «ожидает обновленного юридического заключения».

Ранее власти ЮАР сообщали, что проведут консультации с Россией из-за ситуации с возможным визитом Путина.

Саммит БРИКС должен пройти в августе. В Кремле после выдачи ордера на арест Путина заявляли, что решение о том, поедет ли он туда, пока не принято.

В 2015 году ЮАР посещал президент Судана Омар аль-Башир, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он беспрепятственно покинул ЮАР.