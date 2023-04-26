В конгрессе США подготовили резолюцию, требующую вернуть Украину к границам 1991 года

Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США внесли в палату представителей конгресса США резолюцию, требующей, чтобы война в Украине завершилась возвращением к границам 1991 года, сообщает Yahoo News.

В документе сказано, что «политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года», то есть с Крымом и другими территориями, аннексированными РФ.

Также резолюция призывает Украину вступить в НАТО. Кроме того, в документе говорится, что Россия должна выплатить репарации, а кремлевские чиновники — предстать перед судом за военные преступления.

Документ подготовили республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн, которые входят в конгресса. Прежде чем документ вынесут на голосование в палате представителей, его рассмотрит комитет палаты по иностранным делам.

В сообщении Хельсинкской комиссии сказано, что возле Капитолия 25 апреля собрались десятки сторонников Украины, которые приветствовали внесение резолюции в конгресс. Среди тех, кто пришел к зданию конгресса, был третий президент Украины Виктор Ющенко.

«Мы не должны повторить ошибку 1 сентября 1939 года», — сказал Yahoo News один из авторов резолюции Джо Уилсон, указывая на вторжение Адольфа Гитлера в Польшу.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк приветствовал внесение резолюции. В разговоре с Yahoo News он назвал документ «блестящим». Посол Украины в США Оксана Маркарова в фейсбуке поблагодарила когрессменов «за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийное видение нашей общей победы».

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