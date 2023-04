Украинские артиллеристы ведут огонь на линии фронта в Донецке, 24 апреля 2023 года Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

The New York Times, одна из главных американских газет, опубликовала статью под заголовком «Весеннее наступление Украины сопряжено с огромными ставками на будущее войны». В ней утверждается, что в случае неудачи контрнаступления ВСУ на фронте Запад может ослабить военную поддержку Украины — и подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой для прекращения или заморозки конфликта. Статья построена на заявлениях американских и европейских чиновников, в основном анонимных. Авторы материала — четверо опытных корреспондентов: Джулиан Э. Барнс, Эрик Шмитт, Адам Энтус и Томас Гиббонс-Нефф (подробнее о них читайте ниже). Российская пропаганда широко растиражировала материал — как свидетельство того, что США и НАТО якобы больше не верят в успех украинской армии. «Медуза» подробно рассказывает об этой публикации и о реакциях на нее.

Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае 2023 года, заявляют официальные лица США. Украинские военные не делятся с американской администрацией оперативными деталями, но, как полагает газета, наступление будет разворачиваться на юге страны, «в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от аннексированного Россией Крыма».

Союзники Украины надеются, что Киеву будет достаточно поставленных западных вооружений, хотя еще два месяца назад на Западе выражали обеспокоенность, что запасов военной техники и боеприпасов может не хватить.

«Все зависит от этого контрнаступления, — заявил журналистам The New York Times бывший посол США в России, ныне высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу. — Все полны надежд, может быть, даже чрезмерно оптимистичны. Но наступление определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территорий на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-то урегулирования путем переговоров».

«Без решительной победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — утверждается в материале.

Американские чиновники считают, что контрнаступление вряд ли резко изменит обстановку в пользу Украины, но некоторые военные отмечают, что украинская армия, возможно, «снова сможет удивить».

Как пишут журналисты, у ВСУ немало проблем — в частности, зимние бои в Бахмуте истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям в некоторых подразделениях, укомплектованных опытными бойцами. Однако сейчас украинцы вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами и имеют новые подразделения, обученные и оснащенные силами США и НАТО, добавляет газета.

Согласно недавней утечке секретных документов Пентагона, к концу апреля ВСУ должны подготовить 12 боевых бригад численностью около четырех тысяч человек каждая, и девять из них снабжаются западными союзниками.

С января украинские новобранцы учились пользоваться западной военной техникой на американских полигонах в Германии, а также участвовали в общевойсковых маневрах, где отрабатывалась координация наступающих войск с частями поддержки. Официальные лица США говорят, что эти тактические учения прошли успешно, а украинские силы показали, что они мотивированы и быстро обучаются.

«Если им удастся прорваться, я думаю, они смогут изменить динамику на поле боя», — заявил журналистам вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Уотсон Грейди.

Впрочем, опрошенные NYT украинские военные считают, что маневренная война сейчас практически невозможна. Для координации войск нужна надежная связь, что трудноосуществимо из-за того, что в разных подразделениях ВСУ нет единого радиооборудования, а российская сторона создает помехи в эфире.

Шансы на успех наступления ВСУ будут во многом зависеть от американской, натовской и украинской разведок, если им удастся выявить существенные недостатки в российской обороне, пишет NYT. Кроме того, на продвижение по полю боя, которое основательно заминировали россияне, влияет то, смогут ли украинские силы эффективно развернуть и применить западное оборудование для разминирования.

Наконец, остается открытым вопрос о запасах зенитных ракет и артиллерийских снарядов. При нынешней частоте расходования боеприпасов их количество может сократиться настолько, что Запад не сможет быстро восполнить боевой потенциал, предупреждают военные эксперты.

Пентагон считает бомбардировки Бахмута, где ВСУ выпускают тысячи снарядов в день, слишком интенсивными. Американские военные даже выражают обеспокоенность по поводу того, что Киев в ключевой момент, возможно, тратит боеприпасы впустую.

При этом у Минобороны РФ полно собственных проблем. «С самого начала вторжения существовали большие сомнения в базовой компетентности российских командиров, а также в том, что они обеспечены хорошо обученными солдатами, артиллерийскими снарядами и снаряжением. Россияне израсходовали многие из своих крылатых ракет, потеряли тысячи людей только в одном Бахмуте и истощили свои запасы боеприпасов гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены оборонной отраслью», — говорится в материале The New York Times.

Журналисты отмечают, что Москва работает над решением этих проблем. Например, российские войска научились более эффективно использовать беспилотники и артиллерию. Недавно Минобороны РФ также впервые применило в Украине управляемые планирующие авиабомбы КАБ-1500 — по данным издания WavellRoom, это произошло 24 марта при воздушной атаке на Сумскую область.

Как утверждает собеседник NYT среди европейских официальных лиц, министр обороны РФ Сергей Шойгу в частных встречах с другими российскими чиновниками выражает уверенность, что Россия в конечном итоге победит в войне, поскольку имеет численное преимущество перед Украиной на поле боя — в живой силе и военной технике.

По словам представителей американской разведки, президент РФ Владимир Путин считает, что время на его стороне и он в конечном итоге выйдет победителем в войне, поскольку имеет куда большие резервы, а поддержка Украины со стороны Запада со временем снизится.

Официальные лица в США и Европе утверждают, что Россия готовит новые волны мобилизации, пытаясь не допустить такого же массового оттока граждан из страны, как осенью 2022 года, когда Путин объявил так называемую частичную мобилизацию. В утечке документов Минобороны США также говорится, что возобновила вербовку заключенных из российских колоний на войну в Украину.

Путин лично платит значительную политическую цену за мобилизацию, но даже если он готов на эти риски, Москве потребуется время, чтобы призвать и подготовить солдат, отмечают в администрации США. Впрочем, мобилизационные возможности России, как и готовность нести потери, остаются большими, признает издание.

Некоторые европейские страны, включая Францию, настаивают на мирных переговорах. Ни Москва, ни Киев сейчас не считают их возможными. Украинские власти заявили, что не согласятся на какие-либо переговоры, пока не оттеснят россиян на поле боя и не освободят захваченные территории.

Шансы на то, что Путин отступит или начнет экономить силы в ответ на успешное украинское контрнаступление, составляют «менее нуля», заявил NYT высокопоставленный европейский чиновник. Вместо этого Путин, скорее всего, предпочтет призвать еще больше солдат и отправить их на войну, считает собеседник газеты.

Помощник министра обороны США Селеста Энн Уолландер заявила журналистам, что нет никаких признаков того, что Путин готов к компромиссу. «Очень мало свидетельств и оснований полагать, что Путин откажется от своей стратегической цели покорить Украину политически, если не целиком с применением военной силы. Это была его цель не только на год, а на протяжении почти десятилетия. Нет никаких признаков того, что он отказывается от этого», — сказала она.

Кто написал статью The New York Times и на основании каких источников

Джулиан Барнс — репортер The New York Times, более 17 лет специализирующийся на теме национальной безопасности США. Он присоединился к NYT в 2018 году и освещает деятельность спецслужб. До этого работал в The Wall Street Journal в Брюсселе и Вашингтоне. Его нынешние материалы так или иначе связаны с войной в Украине. В апреле Барнс в основном освещал историю с утечкой секретных данных из Пентагона, в которой подозревают военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру.

Эрик Шмитт — старший корреспондент The New York Times, работающий в издании с 1983 года и освещающий вопросы национальной безопасности США. В 1990-м он был назначен корреспондентом в Пентагоне. Посещал с командировками Западную Африку, Ближний Восток, Пакистан, Афганистан и Юго-Восточную Азию, исследуя тему мирового терроризма. Соавтор книги «Counterstrike» о тайной кампании США против «Аль-Каеды», вышедшей в 2011 году. Шмитт в соавторстве с другими репортерами NYT четыре раза был награжден Пулитцеровской премией — за расследование о передаче секретных военных технологий Китаю (1999), за освещение событий в Афганистане и Пакистане (2009), за репортаж об усилиях Путина по распространению российского влияния за рубежом (2017) и за расследование о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов США в Ираке, Сирии и Афганистане (2022).

Адам Энтус — журналист-расследователь, работающий в The New York Times с 2022 года. Специализируется на сфере национальной безопасности, международной политики и деятельности спецслужб. До этого работал в изданиях The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal и агентстве Reuters. В 2018-м он стал одним из лауреатов Пулитцеровской премии за расследование о российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Его нынешние материалы для NYT так или иначе связаны с войной в Украине.

Томас Гиббонс-Нефф — бывший военнослужащий морской пехоты США, дважды побывавший в командировках в Афганистане. В 2014-м пришел интерном в The Washington Post, спустя три года был назначен корреспондентом The New York Times в Пентагоне. В 2020-м стал собкором газеты в Кабуле. В марте 2023-го назначен корреспондентом NYT в Украине, специализируется на военных репортажах и расследованиях.

Среди источников журналистов, которые выступают в материале не анонимно:

Александр Вершбоу — постоянный представитель США в НАТО (1997-2001), посол США в России (2001-2005), посол США в Южной Корее (2005-2008), заместитель министра обороны США (2009-2012), заместитель генерального секретаря НАТО (2012-2016).

Кристофер Уотсон Грейди — адмирал ВМС США, с декабря 2021 года занимает пост вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов США (это консультативный орган Пентагона из высокопоставленных военных, не имеющий полномочий по оперативному командованию).

Селеста Энн Уолландер — с 2022 года помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности. До этого работала профессором государственного управления в Гарвардском университете (1989-2000), заместителем помощника министра обороны США по России/Украине/Евразии (2009-2012), помощником президента США и старшим директором по России и Евразии в Совете национальной безопасности (2013-2017).

Также в публикации приводятся выдержки из публичных выступлений министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и главы ЦРУ Уильяма Бернса, уже ранее цитировавшиеся в СМИ.

Как статью The New York Times использовала российская пропаганда

В российских государственных и провластных СМИ публикация NYT стала одним из главных новостных поводов. Они написали со ссылкой на эту статью — а также на прокремлевских экспертов, — что перспектив у украинского наступления нет и военной помощи от Запада Киеву можно больше не ждать.

Вот лишь некоторые заголовки и выдержки из материалов пропагандистов. «Медуза» приводит прямые цитаты.

РИА Новости: В США рассказали, когда «закроется» окно поддержки Украины

После украинского наступления крайне маловероятно, что Запад в обозримом будущем сможет вновь нарастить потенциал Киева, как он это уже сделал для подготовки к активизации боевых действий.

Sputnik: «Они пытались». ВСУ не смогли применить тактику, освоенную на Западе

В боевых условиях украинские военные не справляются с координацией общевойсковых маневров, которой обучались на Западе.

RT: «Колоссальные риски». СМИ в США заявили о риске потери Киевом поддержки Запада при провале контрнаступления

«Вашингтон как бы предупреждает свое общество, что режим Зеленского неминуемо потерпит крах, и готовит почву для того, чтобы смягчить украинское поражение для электоральных позиций действующего президента США. Сегодня Запад не рассчитывает на то, что Украина одержит победу над Россией. Скорее Вашингтон рассчитывает на то, чтобы затащить Россию в невыгодные для нее переговоры», — заявил политолог Иван Мезюхо.

Sputnik: Пора кусать локти. Западное окно помощи Украине закрывается

Была полным-полна, а теперь пуста коробочка. Даже если поскрести по сусекам, все равно спасти аховую ситуацию, в которой оказался Киев, не получится. Да, сейчас все силы брошены, чтобы обеспечить контрнаступление ВСУ в зоне СВО. Однако, как пишет The New York Times, украинские военные сталкиваются с огромным количеством трудностей. <…> По оценкам экспертов издания, реальность такова, что ВСУ, скорее всего, загоняют себя в «тупиковую ситуацию».

«Царьград»: «США поставили Киеву ультиматум». Политолог «перевел» статью NYT о поддержке Украины

По мнению политолога Дмитрия Перлина, это не что иное, как неприкрытый шантаж властей Украины. Потому что NYT транслирует только то, что нужно администрации президента США Джо Байдена и Госдепу. По сути, это ультиматум власти в Киеве, военным. Это требование, несмотря ни на что, идти в атаку, идти на убой.

Как на статью The New York Times отреагировали в Украине

Прямых комментариев по поводу публикации власти Украины не давали, однако после выхода статьи заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в фейсбуке: «Многочисленные сценарии контрнаступления, которые сейчас обнародуются, можно будет положить в основу сюжетов кино. Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами».

Комментарием по теме может показаться и заявление в твиттере советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка:

Когда уже контрнаступление? На каком направлении? Сколько людей и техники будет? Каков план боя? Журналисты обвиняют в однотипных вопросах всех, кого можно назвать «официальным лицом». Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли время успеть в буфет за куриными крылышками. «Военные обозреватели» спорят, будет ли «второй сезон» таким удачным, как первый. Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продолжать ли сериал на третий сезон. Фанаты недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоуранеры демонстрируют недостаточную креативность. Тем временем простые украинцы, покинувшие мирную жизнь и вставшие на стражу своей страны, изо дня в день готовятся отвоевывать свой родной дом — и не понимают, где обещаны боеприпасы, авиация и дальнобойные ракеты…

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил не строить догадок о времени и месте контрнаступления. «Мы понимаем, что если в ближайшее время таким же образом, такими же темпами будут происходить поставки оружия, то у нас есть свой план, о котором на сегодняшний день неизвестно никому, — заявил он в эфире телемарафона. — Когда начинают рассказывать об этом так называемом крупном контрнаступлении, имейте в виду, что информацией об этом контрнаступлении обладает очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким способом — вы увидите собственными глазами».

Что еще пишут о контрнаступлении ВСУ

