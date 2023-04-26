В Госдуме предложили россиянам самим охранять границы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для охраны государственных границ России необходимо задействовать гражданских добровольцев.

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется», — сказал депутат в беседе с Ura.ru.

По словам Картаполова, важно принять принципиальное решение — привлекать или нет жителей к охране границы.

То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов.

При этом Картаполов подчеркнул, что по его мнению, задействовать добровольцев все-таки нужно.

2 марта российские власти сообщали, что в два брянских села проникла «украинская диверсионная группа». Местные власти утверждали, что в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус», который утверждает, что воюет на стороне Украины. Киев отрицал причастность к произошедшему.

6 апреля «Русский добровольческий корпус» заявил, что «снова посетил» Брянскую область, выполняя «боевые задачи». Губернатор Брянской области и Минобороны РФ в свою очередь заявили, что пресекли попытку проникновения на территорию России «украинской диверсионно-разведывательной группы в количестве 20 человек».

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