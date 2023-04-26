«Злоупотребляет верой для оправдания зверств». Чехия ввела санкции в отношении патриарха Кирилла

Власти Чехии внесли в национальный санкционный список Владимира Гундяева (патриарха Кирилла), сообщает министерство иностранных дел Чехии.

Согласно пресс-релизу, такое решение обусловлено тем, что патриарх, по мнению чешских властей, «злоупотребляет верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами в Украине». По словам министра иностранных дел Яна Липавского, доказательства причастности патриарха к оправданию полномасштабной войны в Украине занимают «более сотни страниц».

Санкции подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов при наличие таковых, а также запрет на получение средств из Чехии.

В МИД Чехии напомнили, что санкции против патриарха уже ввели некоторые страны, в том числе Великобритания, Канада, Литва и Украина. Однако на уровне ЕС санкций против Гундяева пока нет. Согласование санкций на уровне ЕС займет много времени, считают власти Чехии, поэтому и было решено ввести ограничительные меры в отношении главы РПЦ на национальном уровне.

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России.

Читайте также

«В мировом православии грядут тектонические сдвиги» «Имперский поворот» патриарха Кирилла и его проповеди об Украине раскалывают РПЦ. А дальше будет только хуже

Читайте также

«В мировом православии грядут тектонические сдвиги» «Имперский поворот» патриарха Кирилла и его проповеди об Украине раскалывают РПЦ. А дальше будет только хуже