Разведка США: Минобороны РФ хочет завербовать 415 тысяч контрактников, из которых 115 тысяч отправят на войну

В 2023 году российское военное командование планирует привлечь на службу по контракту более 415 тысяч человек, при этом 300 тысяч из них будут служить в резерве, а остальных отправят в Украину, чтобы сформировать новые подразделения и пополнить старые. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки, рассекреченные в результате утечки.

В докладе американских военных, датируемым серединой февраля, утверждается, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны РФ «незаметно завербовать» более 400 тысяч военнослужащих. Согласно разведданным, российской группировке в Украине не хватает 50 тысяч военных на поле боя и 40 тысяч — «в резерве».

Как пишет газета, этот план по набору контрактников, вероятно, связан с реформой армией, предложенной министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его задумке, к 2026 году численность российской армии должна вырасти с 1,15 до полутора миллиона человек, и половина личного состава должна приходиться на контрактников.

Тем не менее, говорится в докладе разведки, против предложения завербовать 415 тысяч человек выступили чиновники экономического блока правительства РФ, которые опасаются, что это вызовет в стране дефицит рабочей силы.

Чтобы оградить Путина от общественного недовольства вербовочную кампанию намерены возложить на региональные власти. Также продолжится вербовка на войну в российских колониях, говорится в еще одном документе, изученном The Washington Post.

По оценкам западных разведок, в начале полномасштабного вторжения в Украину российская группировка насчитывала 150 тысяч человек. В сентябре 2022 года Путин объявил «частичную мобилизацию» еще 300 тысяч человек. Кроме того, около 50 тысяч человек воевали в Украине в составе .

В марте американское агентство Bloomberg, а также провластное российское издание Ura.ru сообщали, что российские власти планируют дополнительно привлечь в армию 400 тысяч контрактников для отправки на войну в Украине. В Минобороны Великобритании называли эти планы маловероятными.

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