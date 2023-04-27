Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин впервые попал под санкции Запада в 2016 году. С тех пор против бизнесмена и связанных с ним компаний вводили все больше ограничений. Тем не менее, ближайшие родственники Пригожина, участвующие в его бизнесе, продолжали свободно путешествовать по Европе вплоть до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Более того, весной 2023 года мать бизнесмена Виолетта Пригожина, около девяти лет владевшая одной из компаний сына, смогла оспорить в суде санкции ЕС, доказав, что на момент введения ограничений она не имела к этой компании прямого отношения. Газета Financial Times рассказала о бизнесе — и образе жизни — семьи Пригожина.

Ближайшие родственники основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина оказались под западными санкциями вскоре после начала полномасштабной войны России с Украиной. Но до того члены семьи бизнесмена, имеющие непосредственное отношение к его компаниям, могли свободно перемещаться по Европе, пишет Financial Times.

По данным издания, младшая дочь Пригожина Вероника за четыре дня до начала российского вторжения в Украину участвовала в конных соревнованиях в Испании. Всего с 2014 года, согласно данным Международной федерации конного спорта (FEI), дочери Пригожина Вероника и Полина участвовали в сотнях соревнований за пределами России, в том числе в Германии, Франции, Португалии, Италии, Бельгии и Испании.

Когда имущество Пригожина попало под санкции в 2019 году, почти все лошади, на которых ездили дочери бизнесмена, были перерегистрированы в Российской федерации конного спорта на других людей. Вероника и Полина продолжили выступать в разных странах Европы. В FEI журналистам сказали, что в обязанности федерации не входит определение фактических владельцев лошадей.

Financial Times отмечает, что все ближайшие родственники Пригожина в той или иной степени связаны с его бизнесом. Старшая дочь Полина владела долей в компании «Лахта Плаза», которая впоследствии перешла к сыну Пригожина Павлу. Вероника, которой только недавно исполнилось 18 лет, в конце 2022 года стала владелицей компании «Ред Старс», управляющей одноименным отелем в Санкт-Петербурге. Вероника остается единственной из членов семьи Пригожина, против кого не были введены санкции.

«Оглядываясь назад, мы должны были обратить внимание на этих людей гораздо раньше, чем мы это сделали. Мы должны были выявить членов семьи и аффилированных лиц, которые неизбежно начали способствовать уклонению от [санкций]», — заявил Том Китинг, эксперт по санкциям Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Вводя санкции против родственников бизнесмена в 2022 году, США заявили, что все они «играют разные роли в структурах Пригожина». Но эти ограничения, как отмечает Financial Times, оказались менее эффективными, чем первоначально предполагалось.

Во многом это связано с тем, что структуры Пригожина существуют не как единое целое, а как разветвленная сеть взаимодействующих компаний с разной степенью близости к его группе «Конкорд». Одна из главных — «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Именно этой компанией с 2008 по 2017 годы владела мать Пригожина, которая в марте 2023 года смогла выйти из-под санкций ЕС, доказав, что последние пять лет она не имела прямого отношения к бизнесу сына, а ранее не оказывала влияния на деятельность компаний.

Европейский суд в итоге согласился с тем, что санкции в отношении Виолетты Пригожиной изначально были введены исключительно из-за ее родственных связей с бизнесменом.

Виолетта Пригожина — основательница художественной галереи «Краски жизни». Financial Times отмечает, что между галереей и структурами Евгения Пригожина прослеживаются вполне деловые связи. В 2021 году аудит галереи проводила небольшая компания из Петербурга, которая работает практически со всеми фирмами Пригожина, в том числе компаниями, входящими в группу «Конкорд». Также, пишет FT, эта небольшая фирма работала с «М-Инвест» и «М-Финанс» — обе эти компании находятся под санкциями США из-за их связей с ЧВК Вагнера.

Другим связующим звеном между Виолеттой Пригожиной и бизнесом ее сына стал ее супруг Самуил Жаркой, который в последние годы был топ-менеджером «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» — двух ключевых компаний Евгения Пригожина. Об этом журналисты узнали из утекшей переписки российских юристов бизнесмена и британских адвокатов, с помощью которых он до начала войны пытался доказать, что не связан с ЧВК Вагнера, а также судился с журналистами, сообщавшими об этом.

После начала полномасштабной войны России с Украиной Пригожин публично признал, что является основателем ЧВК Вагнера. «Любые санкции и ограничения против меня, ЧВК Вагнера, а также любых юридических и физических лиц РФ абсолютно незаконны, поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции», — написал бизнесмен в январе 2023 года.

Сейчас, по данным Financial Times, семья Пригожина живет в России. Младшая дочь бизнесмена владеет отелем, а его мать продолжает выставлять новые картины в своей галерее.

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