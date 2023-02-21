Компании, связанные с основателем Евгением Пригожиным, заработали более 250 миллионов долларов за четыре года, предшествовавших началу полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает The Financial Times.

Газета уточняет, что в расследовании не учитывался доход Пригожина от российских компаний, работающих в сферах общественного питания и недвижимости, а доход от сырьевых компаний, работающих в России, пересчитывался из рублей в доллары по декабрьскому курсу.

По данным издания, основным источником доходов бизнесмена за границей стали компании, добывающие природные ископаемые. Крупнейшей из таких компаний является «Евро Полис», получившая концессии на разработку нефтегазовых месторождений в Сирии от президента Башара Асада в обмен на защиту нефтяных месторождений наемниками ЧВК Вагнера.

Газета пишет, что, несмотря на введенные против компании санкции, оборот «Евро Полиса» в 2020 году составил 134 миллиона долларов, а чистая прибыль — 90 миллионов долларов.

Другие компании, связанные с Пригожиным, также находятся под санкциями, но продолжают работать и приносить бизнесмену прибыль. Так, фирма «М Инвест», добывающая золото в Судане, в 2021 году отчиталась о продажах на 2,6 миллиона долларов. Еще две компании, поставившие промышленное оборудование для поддерживаемых ЧВК Вагнера компаний в Судане и Центральноафриканской республике (ЦАР), в 2021 году в сумме получили больше шести миллионов долларов.

The Financial Times также обращает внимание, что некоторые компании, связанные с Пригожиным, переводят свой бизнес в другие структуры еще до того, как западные страны успевают ввести против них санкции. В пример приводится предприятие «Меркурий», работавшее в нефтяном секторе Сирии, которое до санкций Евросоюза отчиталось о продажах на 67 миллионов долларов за три года, но впоследствии заявила о нулевой выручке.

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ЧВК Вагнера действует в нескольких странах Африки и Ближнего Востока, получая доступ к месторождениям природных ресурсов этих стран. В частности, в январе 2023 издание Politico писало, что ЧВК за 2022 год значительно расширила свои проекты по добыче ископаемых в ЦАР, а ее прибыль от добычи золота за 2022 год, по данным журналистов, могла составить до миллиарда долларов.

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Что еще известно о бизнесе Пригожина

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин во время войны (как и можно было догадаться) продолжает очень хорошо зарабатывать на сомнительных бизнесах Главное из расследования изданий «Верстка» и «Можем объяснить»