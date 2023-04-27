Провоенные телеграм-каналы сообщили об отставке замминистра обороны Мизинцева. В Кремле отказались от комментариев

Замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению Михаил Мизинцев уволен со своего поста. Об этом без указания источников сообщает провоенный телеграм-канал «Рыбарь».

Об отставке Мизинцева сообщил также «военкор» Александр Сладков. Он выразил мнение, что в ближайшее время в Минобороны следует ждать и других отставок, так как «внутри силового блока идет несвоевременное обострение борьбы».

По данным Сладкова, новым замминистра обороны по тылу назначен Алексей Кузьменков, который до последнего времени был заместителем руководителя Росгвардии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об отставке Мизинцева. «Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Здесь тема министерства обороны», — сказал он.

Мизинцев получил должность замминистра обороны по тыловому обеспечению в сентябре 2022 года. До этого он занимал пост начальника Национального центра управления обороной РФ.

По утверждению украинских военных, Мизинцев лично командовал осадой Мариуполя, в ходе которой город был практически полностью уничтожен, в связи с чем в Украине и на Западе его стали называть «мясником из Мариуполя». Официально в РФ не подтверждали участие Мизинцева в захвате города, некоторые независимые эксперты также сомневались в том, что именно он несет ответственность за разрушение Мариуполя.

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