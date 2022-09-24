Заместителем министра обороны РФ по тылу назначили генерала Мизинцева. В Украине и на Западе его называют «мясником Мариуполя»

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Начальник генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение вооруженных сил.

Занимавший эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков переходит «на другую работу», сказано в пресс-релизе.

Михаил Мизинцев наряду с главой пресс-службы Минобороны Игорем Конашенковым регулярно выступал с заявлениями для прессы в ходе войне в Украине.

Украинские военные утверждали, что Мизинцев весной руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище «мясник Мариуполя» (его использовало, в частности, в сообщении о введении против генерала санкций правительство Великобритании). Некоторые эксперты выражали сомнение в том, что именно Мизинцев несет ответственность за разрушение украинского города.

21 сентября в России была объявлена мобилизация. Согласно официальным заявлениям, в армию планируют призвать 300 тысяч человек. Ранее источники «Медузы» говорили, что в связи с мобилизацией в министерстве обороны возможны перестановки.

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