Депутат Госдумы потребовал возбудить дело о разглашении гостайны против Евгения Савина («КраСава») из-за его интервью Ксении Собчак

Депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статье о разглашении гостайны против блогера Евгения Савина (КраСава). Об этом депутат сообщил во время своего выступления на Форуме безопасного интернета.

По словам Терюшкова, написать соответствующее заявление его сподвигло интервью Савина, которое он ранее дал журналистке Ксении Собчак. В самом интервью блогер, среди прочего, критикует действия российских властей, развязавших войну в Украине, а также говорит, что лидеры мнений должны высказываться об этом, а футбол не может оставаться «вне политики».

В то же время депутат дал свою оценку интервью: «Там он, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну. Обливает грязью и спортсменов в том числе, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании», — заявил Терюшков.

Депутат в своем выступлении также пояснил, что, поскольку Савин не перестал высказываться после штрафа по статье о «дискредитации» российской армии, то теперь некие «мы» решили написать письмо в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении Савина дело по статье о разглашении гостайны. Почему именно по этой статье, депутат не уточнил.

«И мы надеемся, что решение будет все-таки в пользу Российской Федерации, этого товарища осудят уголовно и уже будет у него дорога сюда закрыта. Мы уже здесь будем его титровать как уголовника, блогера-уголовника», — добавил Терюшков.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист и комментатор «Матч ТВ». У его ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. В апреле 2022 года он опубликовал в своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне, в котором приняли участие украинские футболисты и беженцы. На следующий день после публикации ролика футбольному клубу «Красава», который Савин основал в 2021 году, запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Роман Терюшков тогда обвинил Савина в распространении «фейков» о российской армии.

В конце мая Савин уехал из России. В феврале 2023 года Тверской суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии.

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