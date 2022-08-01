МВД увидело в словах блогера Евгения Савина («КраСава»), выступившего против войны, признаки «фейков» об армии и «дискредитации» военных

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МВД России усмотрело в материалах автора ютьюб-канала «КраСава» Евгения Савина признаки преступлений, предусмотренных статьями . Об этом говорится в ответе ГУ МВД по Москве на обращение депутата Госдумы Романа Терюшкова.

Из ответа МВД следует, что Терюшков направил в полицию некие информационные материалы, которые содержат «фейки» об армии и направлены на «дискредитацию» Вооруженных сил РФ. Депутат утверждает, что речь идет о «публичных высказываниях футбольного блогера и украинского пропагандиста Евгения Савина». Полиция передала собранный материал в Следственный комитет, чтобы там решали, возбуждать уголовное дело или нет.

18 апреля Евгений Савин опубликовал в ютьюбе видео о войне в Украине. В записи участвовали украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев, а также беженцы из Украины. «Война, которую развязала наша страна, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за восемь лет на Донбассе. Между страхом и совестью я выбираю второе», — комментировал выход ролика Савин.

20 апреля депутат Роман Терюшков заявил, что направит депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Евгения Савина и дать им правовую оценку.

После выступления Савина его футбольному клубу «Красава» запретили проводить тренировки на стадионе в Красногорске. В мае Евгений Савин покинул Россию, а свой клуб зарегистрировал на Кипре.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист. После завершения спортивной карьеры был одним из ведущих программы «Культ тура» и комментировал футбольные матчи на «Матч ТВ». У его ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков. В 2021 году Савин основал футбольный клуб «Красава», который в сезоне 2021/2022 дебютировал в розыгрыше II дивизиона Футбольной национальной лиги.

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