Представители оппозиции встретились в Берлине и приняли «Декларацию российских демократических сил». Соратники Навального не присоединились

В Берлине прошла встреча представителей российской оппозиции, по итогам которой была опубликована «Декларация российских демократических сил».

В обращении (оно выложено платформе Change.org), в частности, говорится, что . «российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации». В декларации также есть пункты о необходимости ликвидации «нелегитимного и преступного режима Путина» и недопустимости «осуществления имперской политики внутри страны и за ее пределами».

Подписавшие декларацию, подчеркивается в документе, обязуются «воздерживаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях».

Подписи под обращением, в числе прочих, поставили: Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Борис Зимин, Евгения Чирикова, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, Юлия Латынина, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Фейгин, Марат Гельман, Леонид Гозман и Демьян Кудрявцев.

К 18:30 мск 1 мая декларация собрала чуть менее 7,5 тысячи подписей на платформе Change.org.

Среди подписавших декларацию нет представителей Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Алексея Навального также не участвовали во встрече в Берлине, организованной Михаилом Ходорковским на полях ежегодной правозащитной конференция памяти Юрия Шмидта — российского правозащитника и адвоката, умершего в 2013 году.

Сергей Гуриев, сотрудничавший с ФБК и подписавший декларацию, заявил The Moscow Times, что присутствовал на встрече в личном качестве. Руководитель ФБК Мария Певчих пока никак не пояснила, почему соратники Навального не приняли участие в мероприятии.

Читайте также

«Как вы… мы выиграем войну?» Российские оппозиционеры провели уже четвертую антивоенную конференцию — на этот раз в Риге. Очень грустный репортаж «Медузы»

Читайте также

«Как вы… мы выиграем войну?» Российские оппозиционеры провели уже четвертую антивоенную конференцию — на этот раз в Риге. Очень грустный репортаж «Медузы»