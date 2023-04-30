Война Четыреста тридцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 29 апреля — здесь.
Россия применяет для ударов по Украине недавно изготовленные ракеты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его утверждению, Минобороны РФ исчерпывает запасы ракет, однако российский военно-промышленный комплекс все еще способен производить определенные их типы. Об этом свидетельствует маркировка на обломках ракет, примененных Россией во время последних ударов по территории Украины.
«Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян. хотя они продолжают их производить. Те останки, которые были во время последних ударов найдены, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты. Изготавливались они и осенью, есть и зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать. Но темпы производства не будут высокими, потому что это технологичное оружие и быстро оно не делается. Но, к сожалению, изготавливают и дальше», — цитирует слова Игната «Суспільне».
ВСУ не позволяют россиянам перерезать «дорогу жизни» в Бахмут, заявил представитель Восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый.
«Россияне уже несколько недель говорят о захвате „дороги жизни“, как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле, все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, силы обороны не дают россиянам „обрезать“ нашу логистику», — рассказал он в комментарии изданию «Зеркало недели».
По его словам, украинские военные по-прежнему могут доставлять в Бахмут оружие, медикаменты, еду, боеприпасы, а также эвакуировать раненых.
Продолжаются тяжелые бои, но нет никакой паники или неконтролируемости. Все действуют согласно предопределенным сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и предупреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Ситуация в регионах Украины на утро 30 апреля
Утром воскресенья российские военные обстреляли центр Купянска, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его данным, в результате удара повреждены частный дом и гаражи, уничтожены четыре автомобиля. Пострадавших нет.
В ночь на воскресенье российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. «Люди не пострадали. Но в городе повреждены 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач», — пишет он в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В разных городах России жители продолжают устраивать мемориалы в память о погибших в Умани и Днепре
Донецк, 29 апреля
Двое мирных жителей погибли в ночь на 30 апреля в результате обстрела ВСУ поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По данным чиновника, в результате удара один жилой дом был разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.
Ранним утром воскресенья Богомаз написал в телеграме, что ВСУ повторно обстреляли поселок Суземка с помощью реактивных систем залпового огня. «Системой ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», — сообщил чиновник.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Генштаб ВСУ — о пожаре на нефтебазе в аннексированном Севастополе
Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара на нефтебазе в районе Казачьей бухты огнем уничтожено десять резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.
В связи с этим в городе распространились панические слухи о неспособности российской ПВО обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, ощущая начало так называемого «горячего курортного сезона» во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, указывая местом его проведения территории континентальной России.
Отметим, что данная нефтебаза ранее обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Целью российских военных стали мирные люди и гражданские объекты. При этом, по имеющейся информации, пострадавших в результате пожара на нефтебазе нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы и раненые среди мирных жителей, разрушены и повреждены частные жилые дома и другие гражданские объекты инфраструктуры.
- Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки отражены 58 атак противника. В эпицентре боевых действий — Бахмут и Марьинка.
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника. Сбиты два БПЛА типа Shahed: разведывательный «Орлан-10» и беспилотник неустановленного типа.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 431-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» продолжает регулярный онлайн, в котором расскажет о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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