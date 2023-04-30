Война Четыреста тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

Россия применяет для ударов по Украине недавно изготовленные ракеты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его утверждению, Минобороны РФ исчерпывает запасы ракет, однако российский военно-промышленный комплекс все еще способен производить определенные их типы. Об этом свидетельствует маркировка на обломках ракет, примененных Россией во время последних ударов по территории Украины.

«Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян. хотя они продолжают их производить. Те останки, которые были во время последних ударов найдены, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты. Изготавливались они и осенью, есть и зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать. Но темпы производства не будут высокими, потому что это технологичное оружие и быстро оно не делается. Но, к сожалению, изготавливают и дальше», — цитирует слова Игната «Суспільне».