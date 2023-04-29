Война Четыреста тридцатый день. Онлайн «Медузы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, что ВСУ начнут контрнаступление и смогут вернуть Крымский полуостров под контроль. Он отметил, что успех Украины будет зависеть от поставок оружия западными странами. Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или десятилетиями, и «другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны».

Слова президента Украины прокомментировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявление Зеленского «истерическим манифестом киевского режима».

По словам Медведева, Россия должна дать на это один ответ: «массовое уничтожение личного состава и военной техники», которые ВСУ задействует в рамках планируемого контрнаступления. Также, по словам Медведева, Россия должна добиться «низложения нацистского режима» в Киеве и провести «акты возмездия» против «ключевых фигур» Украины. Медведев добавил, что России «ни к чему», чтобы «война растянулась надолго».