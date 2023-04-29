Война Четыреста тридцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 28 апреля — здесь, главные фотографии дня — здесь.
Главные новости:
- В порту Севастополя из-за атаки дронов загорелась нефтебаза.
- В Умани, по последним данным, из-за ракетного удара 28 апреля погибли 23 человека, в том числе пять детей.
В Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе, загоревшейся после атаки двух беспилотников, заявил глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
В тушении задействовали все силы МЧС в Севастополе, ресурсы Черноморского флота, а также пожарных из Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, что ВСУ начнут контрнаступление и смогут вернуть Крымский полуостров под контроль. Он отметил, что успех Украины будет зависеть от поставок оружия западными странами. Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или десятилетиями, и «другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны».
Слова президента Украины прокомментировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявление Зеленского «истерическим манифестом киевского режима».
По словам Медведева, Россия должна дать на это один ответ: «массовое уничтожение личного состава и военной техники», которые ВСУ задействует в рамках планируемого контрнаступления. Также, по словам Медведева, Россия должна добиться «низложения нацистского режима» в Киеве и провести «акты возмездия» против «ключевых фигур» Украины. Медведев добавил, что России «ни к чему», чтобы «война растянулась надолго».
В Крыму уничтожили два дрона
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что утром 29 апреля в небе над Крымом силы ПВО сбили один беспилотник, а еще один дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет, отметил он.
По словам Аксенова, это случилось «параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь».
Утром в порту Севастополя произошел пожар на нефтехранилище. Как заявил глава аннексированного города Михаил Развожаев, Севастополь атаковали два беспилотника. Пожар, охвативший четыре цистерны на нефтебазе, распространился на площади две тысячи квадратных метров, он локализован.
По неподтвержденной официально информации, в атаке на Севастополь участвовали шесть беспилотников. Ранее глава аннексированного города Михаил Развожаев сообщил, что нефтебазу в порту атаковали два дрона.
Севастополь, 29 апреля
В порту Севастополя из-за атаки двух дронов произошел пожар на нефтебазе. По данным властей аннексированного города, никто не пострадал.
Южная Корея рассматривает разные варианты, когда речь идет о помощи Киеву летальным оружием, сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Об этом он заявил во время выступления в Гарвардском университете, пишет Reuters.
«Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и примем надлежащие меры, чтобы поддержать международные нормы и международное право. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты», — сказал Юн Сок Ёль, отвечая на вопрос о поставках летальных вооружений в Украину.
Ранее в апреле президент Южной Кореи впервые заявил, что страна будет готова поставить оружие Украине, «если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны».
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал местного жителя Алексея Грибанова, которого обвиняют по делу о хулиганстве по мотивам политической вражды.
По данным следствия, 26 апреля Грибанов облил горючей жидкостью фасад Историко-литературного музея города Пушкина и поджег его. Подозреваемого задержали в тот же день недалеко от музея.
По данным «Фонтанки», следователям Грибанов рассказал, что совершить поджог его заставили телефонные мошенники, которые сперва просили его поджечь военкомат и автомобиль военкома, а затем — здание музея, расположенное напротив объекта Минобороны РФ.
В Орловской и Псковской областях отменили парад на 9 Мая
По предварительным данным, причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стало попадание двух украинских беспилотников в резервуары с топливом, сообщил глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
«Традиционно эти атаки происходят группами. Информация по остальным (беспилотникам) сейчас уточняется. Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, — их два, предварительно», — сказал он в эфире «Соловьев Live» (цитата по «Интерфаксу»).
Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине анализирует массированный ракетный удар, который Россия нанесла по Украине утром 28 апреля. В результате серии ударов крылатыми ракетами, ставшей первой с начала марта, в разных городах Украины погибли не менее 25 человек.
Британская разведка отметила, что Россия при атаке использовала меньше ракет, чем зимой, и вряд ли целью удара стала энергетическая инфраструктура Украины. «Существует реальная вероятность, что Россия пыталась перехватить резервные подразделения украинской армии и поставки оружия, недавно предоставленные Украине», — заявили в Минобороны Великобритании.
Авторы обзора, комментируя многочисленные жертвы среди мирных жителей, добавили, что «Россия использует неэффективный процесс целеуказания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости, а не предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель гражданского населения».
Последствия удара по Умани
По последним данным, из-за попадания ракеты по многоквартирному дому в Умани, погибли пять детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По его словам, погибли два мальчика (одному было полтора года, второму — 16 лет) и три девочки в возрасте 8, 11 и 14 лет.
Всего в Умани погибли 23 человека, криминалисты полиции идентифицировали 22 из них. Одна женщина числится как пропавшая без вести.
Герои этого материала — квир-люди, которые бежали из России в Турцию. Одни — после начала полномасштабного вторжения в Украину, другие — после принятия закона о «гей-пропаганде» в декабре 2022 года. Кто-то из них остается в не самой дружелюбной к ЛГБТК-сообществу Турции и ждет окончания войны, а кто-то отправляется дальше в поисках дома. Фотограф Сергей Строителев снял их в новой реальности и поговорил с ними о том, что они чувствуют в чужой стране и что собираются делать дальше.
Один человек погиб и три получили ранения в результате обстрела села Белозерка Херсонской области, сообщила вечером 28 апреля областная администрация.
По данным украинских властей, российские силы ударили по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна. Также повреждения получили несколько частных домов. Тело погибшей 57-летней местной жительницы нашли под завалами ее дома.
Локализован пожар на нефтебазе в порту Севастополя, начавшийся после атаки БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на главу аннексированного города Михаила Развожаева. По его словам, повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ 28 апреля нанесли массированный ракетный удар по Украине, запустив 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, ВСУ сбили 21 ракету и четыре дрона. Пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области. Погибли больше 20 мирных жителей. Повреждены более 10 многоквартирных домов.
- Российские силы нанесли 36 авиационных ударов. В Черниговской области в селе Костобобров авиабомбами уничтожены восемь домов мирных жителей. Кроме того, российские войска совершили 65 пусков из реактивных систем залпового огня.
- Российские силы наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, совершив за сутки 48 атак. Украинские военные продолжают держать оборону Бахмута и Марьинки, где идут самые ожесточенные бои.
- ВСУ отразили атаки российских сил на Лиманском направлении — в направлении Белогоровки и южнее Дибровы, на Бахмутском — в направлении Богдановки и Часового Яра, а также в Бахмуте, на Авдеевском направлении — в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. На Марьинском — в районе Марьинки и Новомихайловки.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения ВС РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов и четыре района сосредоточения живой силы российских сил.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают даже официальные представители той или иной стороны конфликта.
Севастополь, 29 апреля
В Йошкар-Оле местные жители несут цветы в память о погибших в Умани к памятнику жертвам политических репрессий, сообщает «Сота». Возле памятника появился плакат «Умань 28.04.2023».
Из-за попадания ракеты в жилой дом в Умани, по последним данным, погибли 23 человека, в том числе четверо детей. В Умани продолжают разбор завалов в поисках пострадавших и погибших.
После удара по Умани жители Москвы принесли цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших, но полиция убрала мемориал, предложив скорбящим «валить» в Украину.
В Севастополе загорелась нефтебаза после попадания дрона
В Севастополе в ночь на 29 апреля загорелся резервуар с топливом на территории порта, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев. «По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА», — заявил он.
Пожар распространился на площади 1000 квадратных метров, возгоранию присвоен наивысший четвертый класс сложности. По последним данным, в тушении участвуют 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.
Развожаев отметил, что возгорание на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом.
Здравствуйте. Начинается 430-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за боевыми действиями и другими событиями, связанными с войной.