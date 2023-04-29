В Севастополе загорелась нефтебаза. Власти считают, что пожар начался из-за атаки беспилотника

В ночь на субботу В Севастополе загорелась нефтебаза. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что пожар произошел из-за попадания беспилотника.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. На месте работают все необходимые спецслужбы», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По данным Развожаева, пострадавших нет.

«Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — добавил губернатор.

На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов. Телеграм-канал 112 также сообщил, что экстренные службы задействовали пожарный поезд.