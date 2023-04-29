Минобороны РФ разработало проект постановления об электронных повестках. Ожидается, что оно вступит в силу в августе

Министерство обороны России разработало проект изменений в положение о призыве на военную службу, который, в частности, предусматривает новый порядок оповещения призывников, в том числе с помощью электронных повесток. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, ведомство планирует оповещать призывников с помощью повесток, отправляемых заказным письмом и в электронном виде. Последние будут рассылать в автоматизированном режиме.

Повестки, направленные в письменной форме, будут считаться врученными под расписку в день доставки, а электронные повестки — с момента их размещения в личном кабинете призывника на «Госуслугах». В случае, если повестка не считается врученной одним из этих способов, то она будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

В документе также говорится, что с момента вручения повестки призывнику запрещено выезжать из России. Кроме того, в случае неявки в военкомат в течение 20 дней от указанной в повестке даты, в отношении призывников будут введены .

Также проект предусматривает создание в военкоматах электронных личных дел призывников. Для этого военкоматам предоставят доступ к государственным информационным ресурсам, в том числе системам в сфере здравоохранения и порталу «Госуслуги».

Планируемый срок вступления изменений в силу — август 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра военнообязанных и электронных повестках 14 апреля. Позднее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в период весеннего призыва. 17 апреля военком Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв, но только «после принятия соответствующего постановления правительства РФ». 20 апреля о тестовой рассылке электронных повесток объявил военком Петербурга Сергей Качковский.

Читайте также

Краткое содержание военной реформы: повестки — электронные, границы — закрытые. Кого это коснется? (Спойлер: всех) А если все-таки не ходить в военкомат? (Спойлер: все сложно) 13 карточек