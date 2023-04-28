Война Четыреста двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

«Мы не забудем ни одно преступление». Зеленский — о ночных обстрелах украинских городов

«Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей только приближает государство-террориста к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности», — заявил президент Украины