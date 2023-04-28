Война Четыреста двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 27 апреля — здесь.
«Мы не забудем ни одно преступление». Зеленский — о ночных обстрелах украинских городов
«Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей только приближает государство-террориста к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности», — заявил президент Украины
Число погибших в Умани выросло до шести человек, сообщает глава Черкасской области. Девять пострадавших находятся в больнице.
Ночью под обстрел попали также Киев и Киевская область. Как сообщил глава области Руслан Кравченко, силы ПВО сбили все ракеты, но обломки одной из них попали в многоэтажный дом в городе Украинка. Повреждены квартиры на пятом и шестом этажах. Пострадал ребенок.
В результате обстрела Умани погибли четыре человека
Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что российские войска обстреляли город Умань, одна из ракет попала в жилой дом. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, погибли четыре человека. Пострадали 17 человек.
Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, среди погибших — двухлетний ребенок
В Днепре в результате российского обстрела разрушен частный дом, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.
Здравствуйте. Начинается 429-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн, в котором будет следить за ходом боевых действий и событиями в остальном мире, связанными с войной.