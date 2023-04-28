В аннексированной ДНР заявили об украинском обстреле Донецка: один из снарядов попал в маршрутку, погибли семь человек

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные обстреляли центральные районы Донецка.

Как утверждает назначенный российскими властями мэр города Алексей Кулемзин, один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором в это время находились люди. По словам Кулемзина, автобус полностью сгорел, в результате погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Еще десять человек были госпитализированы, заявил Пушилин.

Официально ВСУ не комментировали обстрел. Украинские СМИ выдвинули версию, что россияне якобы сами обстреляли удерживаемый ими город, чтобы «отвлечь внимание» от утренней ракетной атаки на украинские города.

Утром 28 апреля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киевской, Днепропетровской и Черкасской областям. В городе Умань ракета попала в многоэтажный дом, что привело к гибели 16 человек. Еще два человека погибли в Днепре.

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