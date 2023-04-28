Россия нанесла массированный удар по украинским городам. В Умани ракета попала в многоэтажный дом, погибли 15 человек

Многоэтажный дом в Умани, куда попала ракета Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Российские военные в ночь на 28 апреля нанесли серию ракетных ударов по Украине. Столь массированная атака стала первой с 9 марта. Под обстрел попали Днепропетровская, Черкасская и Киевская области, в том числе Киев. В «Укрэнерго» сообщили, что объекты энергетики под удар не попали, и ограничений потребления электричества не будет. Всего, как утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, были выпущены 23 ракеты, из которых 21 была сбита.

В Умани в Черкасской области ракета попала в девятиэтажный дом. В результате, по данным властей, погибли 15 человек, в том числе двое детей, еще девять получили ранения. Спасательная операция, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, будет продолжаться как минимум сутки. По данным Клименко, повреждения получили еще около десятка многоквартирных домов, находящихся поблизости, а также около 30 автомобилей. В городе объявили трехдневный траур, все развлекательные мероприятия перенесены на неопределенный срок.

Ракетный удар по Умани Meduza

В Днепре при обстреле был разрушен частный жилой дом. В результате, как сообщил глава региона Сергей Лисак, погибли 31-летняя женщина и двухлетняя девочка, еще три человека пострадали, двое из них были госпитализированы. Начались пожары в здании частного предприятия и на строительной базе, пострадала 70-летняя женщина. По утверждению Лисака, еще семь ракет над областью были сбиты.

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Над Киевом были сбиты 11 крылатых ракет, а также два беспилотника, заявили в Киевской городской военной администрации. В городе никто не пострадал; в Оболонском районе обломки перебили линию электропередач. В городе Украинка в Киевской области обломки упали на многоквартирный дом, один ребенок получил ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна «не забудет ни одно преступление». »«Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей только приближает государство-террориста к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают», — сказал Зеленский, добавив, что Украина не даст «ни одному оккупанту избежать ответственности».

Российская сторона никак не комментировала обстрелы. В телеграме Минобороны РФ спустя несколько часов после ударов появилась картинка с надписью «Точно в цель» и хэштегом «ГероиZ».

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