Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, в частности, о пожизненном наказании за государственную измену (статья 275).

Также ужесточаются наказания за преступления по статьям УК, связанным с терроризмом. В частности, по статьям о теракте и диверсии максимальное наказание увеличено до 20 лет, а по статье о содействии террористической деятельности минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поднят до семи лет.

Кроме того, в Уголовный кодекс добавлена новая статья 284.3 — «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций», в которые не входит Россия. За такое «содействие» в уголовном преследовании должностных лиц, военных или добровольцев предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек