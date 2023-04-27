ПАСЕ назвала геноцидом депортацию украинских детей в Россию

Практика насильственного перемещения украинских детей на территорию России соответствует международному определению геноцида. Об этом говорится в резолюции, которую 27 апреля приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Как отмечается в документе, есть свидетельства того, что депортированные дети сталкиваются с процессом «русификации»: в частности, их переобучают на русском языке или запрещают говорить по-украински.

В резолюции ПАСЕ отмечается, что вывоз украинских детей явным образом является частью государственной политики РФ. Цель этих перемещений, считают авторы документа, в том, чтобы «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности».

Также в резолюции приветствуется решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Как отмечает «РБК-Украина», это первый международный документ с начала войны, где насильственный вывоз украинских детей с оккупированных территорий прямо назван геноцидом.

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортаций украинских детей Международный уголовный суд выдал в марте. В обвинении МУС их действия квалифицируются как военные преступления, а не как геноцид.

Власти РФ не отрицают, что вывозят детей с оккупированных украинских территорий, однако утверждают, что это эвакуация с целью обеспечения их безопасности.

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