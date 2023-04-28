Рабочие отстраивают школу, поврежденную в результате российских ударов. Ирпень, Киевская область, 4 апреля 2023 года Roman Pilipey / Getty Images

В конце января 2023 года Украина и ее союзники создали координационную платформу доноров Украины, также известную как «финансовый ». В нее вошли ЕС, страны G7 и международные финансовые организации.

Как пишет украинская редакция журнала Forbes, первоначально ожидалось, что участники платформы будут собираться примерно раз в месяц, но с первого заседания в январе члены «финансового Рамштайна» встретились лишь раз — в онлайн-формате в апреле, рассказал изданию на условиях анонимности источник, близкий к правительству Украины.

Собеседник журналистов также сообщил, что еще одна встреча в рамках платформы должна была пройти в США во время весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, однако тогда из-за «сверхнапряженного графика» украинских чиновников мероприятие так и не состоялось, рассказал один из членов украинской делегации в Вашингтоне. Источник также пояснил, что, впрочем, сама поездка украинской делегации в США была посвящена другим задачам.

Другой собеседник издания рассказал, что платформа, тем не менее, все это время продолжала свою работу, пусть и в более узких группах, в которые вошли, например, помощники и заместители чиновников, представляющих свои страны.

По данным издания, ближайшая встреча в рамках платформы запланирована на середину мая, она также пройдет в онлайн-режиме. Следующее очное заседание «финансового Рамштайна» запланировано на вторую половину июня в Лондоне.

Как пишет Forbes, на лондонской конференции Украина планирует представить ряд проектов, направленных на восстановление страны, а также заручиться поддержкой от партнеров в их реализации. Подтверждение готовности доноров выделить средства на тот или иной проект и является одной из главных задач мероприятия, пояснил собеседник издания.

Другая важная тема конференции, по данным журналистов, — привлечение к финансированию проектов не только государственных структур, но и бизнеса. В частности, организаторы лондонской конференции планируют пригласить на мероприятие представителей 500 крупнейших мировых компаний.

Еще одна задача, которая стоит перед украинской делегацией, — убедить потенциальных доноров в том, что страна способна не только подготовить планы проектов, но и реализовать их, освоив предоставленные стране средства. Как именно Украина собирается это сделать, издание не уточняет.

«Мы говорим об долларов до конца года, хотя даже в лучшие годы „ “ мы осваивали не более 4–4,5 миллиарда», — сказал собеседник Forbes. При этом он отметил, что если правительство ошибется, оценивая собственные возможности, то Украина «может надолго потерять доверие партнеров».

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