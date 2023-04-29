В Ейске Краснодарского края прошел военный парад детсадовцев

В городе Ейск Краснодарского края прошел военный парад воспитанников детских садов, заявил мэр города Роман Бублик. Мероприятие назвали «Мы — правнуки великих победителей».

«Наш парад малышей проходит в этом году впервые и очень приятно и гордо, что именно с Ейского района начинается такая славная традиция. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год», — заявил Бублик.

Как уточняет «7×7 — Горизонтальная Россия», парад прошел на местном стадионе. За шествием детсадовцев с трибун наблюдали их родители. Подготовка к мероприятию, согласно телеграм-каналу Бублика, заняла месяц — за это время детей научили маршировать, а родители сшили им костюмы, соответствующие определенному роду войск, который выбрал каждый детский сад.

После начала полномасштабной войны в Украине в России школьников и даже воспитанников детских садов начали систематически привлекать к разного рода патриотическим акциям. В феврале 2023 года проект «Мягкая сила» запустил петицию от имени родителей, в которой авторы просили российские власти прекратить финансировать пропаганду в вузах, школах и детских садах. Освободившиеся средства предлагалось направить на оснащение школ и больниц. На момент публикации петицию подписали больше 44 тысяч человек.