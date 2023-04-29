Зеленский заявил, что успех контрнаступления Украины зависит от поставок Запада. И предупредил, что война может затянуться на десятилетия

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, однако успех операции во многом зависит от объемов поставок западного оружия, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Yle.

«Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет количество оружия», — цитирует издание слова Зеленского.

Президент также отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления. Тем не менее, по мнению Зеленского, война все еще может затянуться на годы и даже десятилетия. Чтобы не допустить этого, президент призвал союзников активнее помогать Украине.

«Другим странам сейчас выгоднее поддержать Украину, чем повышать риск третьей мировой войны», — сказал Зеленский.

Кроме того, в своем интервью президент выразил уверенность, что в итоге Украина вернет Крым, а также подчеркнул, что он исключает возможность повторения результатов Советско-финляндской войны 1939–1940 годов, в результате которой Финляндия уступила Советскому Союзу часть территории.

В свою очередь словам украинского президента прокомментировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В частности, он отметил, что заявления руководства Украины о планах вернуть Крым нельзя недооценивать, поскольку они являются средством для консолидации элиты, получения новой поддержки от союзников и поддержания боевого духа войск.

В ответ на эти заявления Медведев призвал к «массовому уничтожению личного состава и военной техники [ВСУ], участвующих в наступлении, свержению действующего руководства страны, а также к «осуществлению актов возмездия в отношении ключевых фигур вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности».

О наступлении украинские власти говорят с конца 2022 года. Первоначально ожидалось, что оно начнется весной, однако позднее сроки сместились на конец весны — начало лета. Среди причин такого решения указывались задержки с поставками Украине западных вооружений, а также чрезмерно влажная погода, усложняющая военную логистику и движение тяжелой техники.

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Подробнее о наступлении ВСУ

Как Украина готовится к наступлению? Какое оружие необходимо ВСУ? Повлияет ли на планы Киева утечка секретных данных Пентагона? Рассказывает «Украинская правда»