В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски о делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело

Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

В Москве полицейские пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала». Обыски проходили у девяти человек — председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, заместителя председателя центра Никиты Петрова, председателя правления общества «Мемориал» Яна Рачинского, куратора культурных программ «Мемориала» Александры Поливановой и ее матери Марины, а также у сотрудниц Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской и историка Александра Гурьянова.

Обыски проводили в присутствии оперативников из центра по борьбе с экстремизмом, к некоторым из правозащитников не пускали адвокатов. После обысков многих из них увезли в СК, где допросили в качестве свидетелей. Также силовики пришли в здание «Мемориала» в Малом Каретном переулке.

Повод для обысков — уголовное дело о «реабилитации нацизма». Об этом деле впервые стало известно в начале марта, оно было возбуждено в отношении «неустановленных сотрудников» «Мемориала». По версии следствия, «Мемориал», «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях. Они были осуждены при Сталине по 58-й статье об измене Родине, большинство осужденных по которой впоследствии были реабилитированы.

По версии следствия, упомянутые в списке люди были «военными преступниками», поэтому их включение в списки репрессированных — это преступление. «58-я статья — в целом политическая, там все подлежат реабилитации, кроме особых случаев. Но отловить все эти случаи получается далеко не всегда (и это далеко не всегда возможно)», — объяснил «Би-би-си» включение этих людей в список сотрудник «Мемориала» Сергей Бондаренко.

На председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье о повторной «дискредитации» российской армии. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Основанием для дела стал репост в фейсбуке Орлова его собственной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили», опубликованной французским изданием Mediapart в ноябре 2022 года. В статье правозащитник в контексте войны с Украиной рассуждает о том, как в разных странах приходят к власти фашистские режимы.

После допроса в Следственном комитете Орлова отпустили под подписку о невыезде. В марте и в мае 2022 года его дважды штрафовали по административной статье о «дискредитации» за одиночные антивоенные пикеты в Москве.

Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Международный мемориал» в декабре 2021 года. Тогда же Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Это было сделано по просьбе Генпрокуратуры, которая обвиняла правозащитников в «систематическом нарушении» законодательства об «иностранных агентах». Все апелляции на решения о ликвидации были отклонены.

В «Мемориале» заявляли, что сотрудники организации продолжат свою правозащитную деятельность. В июне 2022 года без образования юридического лица был основан Центр защиты прав человека «Мемориал». В 2022 году «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира — вместе с украинским «Центром гражданских свобод» и белорусским правозащитником Алесем Беляцким.

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