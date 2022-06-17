Сторонники ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» создали новую организацию

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Сторонники правозащитного центра "Мемориал", который был объявлен в России «иностранным агентом» и затем ликвидирован по решению суда, создали Центр защиты прав человека "Мемориал". Об этом сообщается в соцсетях общественной организации.

«Новая организация будет документировать и предавать гласности информацию о существенных нарушениях прав человека и содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключенных и уязвимых групп», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый центр создан без образования юридического лица.

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В конце декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», а Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении «Международного Мемориала». Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в нарушении закона об «иностранных агентах».

ЕСПЧ потребовал приостановить исполнение вынесенных решений. Обе организации обжаловали решения судов, но апелляции не были удовлетворены. Решение о ликвидации «Международного Мемориала» вступило в силу в конце февраля, решение о ликвидации правозащитного центра — в начале апреля.

30 мая Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал" по требованию Генпрокуратуры. Ограничения были введены из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

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