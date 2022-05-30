Роскомнадзор заблокировал в России сайт ПЦ «Мемориал»

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Сайт заблокирован в России.

Доступ к сайту memohrc.org ограничивается по требованию Генпрокуратуры от 28 мая, следует из записи в реестре Роскомнадзора.

ТАСС уточняет, что ограничения введены из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

В конце декабря Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал", а Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении . Ликвидацию инициировала прокуратура обвинившая организации в нарушении закона об «иноагентах». ЕСПЧ потребовал приостановить исполнение вынесенных решений. Обе организации обжаловали решения судов, но апелляции не были удовлетворены.

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