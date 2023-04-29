Власти Польши приступили к изъятию школы при посольстве РФ

Власти Польши приступили к изъятию в пользу государства школы при российском посольстве в Варшаве. Сотрудники образовательного учреждения должны покинуть здание до вечера 29 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в субботу утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции приехали к зданию школы, чтобы провести опись имущества. После того, как сотрудники российского учреждения отказались открывать ворота, специально приглашенные службы вскрыли калитку, пишет РИА Новости.

В свою очередь глава дипмиссии РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее нарушением Венской конвенции в дипломатических сношениях. «Мы, естественно, заявим протест», — добавил он.

Также посол заявил, что действия польских властей не останутся без ответа: «Какая это будет реакция — я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре», — пояснил дипломат, добавив, что школа продолжит работу в другом помещении дипломатической миссии.

В то же время министерство иностранных дел России заявило, что действия Варшавы «не останутся без жесткой реакция и последствий для интересов Польши в России».

В марте 2022 года министерство иностранных дел Польши инициировано процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, находящихся во владении России, которые не использовались в дипломатических и консульских целях. Тогда сообщалось, что соответствующее решение было принято в связи с несоответствием количества российской недвижимости в Польше, и польской — в России, а также «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем».