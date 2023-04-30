Британская разведка: нарушителей дисциплины в российской армии сажают в зинданы

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке, основанной на данных разведки, утверждает, что в последнее время российские командиры в Украине начали наказывать военных за нарушение дисциплины, сажая их в зинданы — тюрьмы, представляющие собой вырытые в земле ямы, закрытые сверху решеткой.

По утверждению разведки, в зинданы, в частности, попадают за употребление алкоголя и попытку расторжения контракта.

Как отмечается в сводке, в первые месяцы полномасштабной войны провинившихся военнослужащих наказывали более мягко, а тем, кто отказывался продолжать службу, позволяли спокойно вернуться домой. Однако с осени в армии начали вводиться «все более драконовские меры» по поддержанию дисциплины.

Как утверждает Минобороны Великорбитании, эта тенденция усилилась после назначения главой российской группировки в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Зинданы получили широкое распространение во время войн в Чечне, где их использовали и федеральные войска, и сепаратисты. Также боевики держали в них заложников.

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