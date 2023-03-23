В России с начала войны возбудили сотни уголовных дел против военных «Медиазона» рассказала, как суды заставляют их выбирать между тюрьмой и войной

Мобилизованные в Москве. 4 октября 2022 года Sefa Karacan / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

За время полномасштабной войны с Украиной сотни российских солдат отказались от участия в боевых действиях. Сначала отказникам позволяли уволиться со службы, но после начала мобилизации и ужесточения Уголовного кодекса их стали преследовать по статьям о неисполнении приказа, дезертирстве или самовольном оставлении части. По данным «Медиазоны», к марту 2023 года в России было возбуждено больше 500 таких дел. Чаще всего их рассматривают в закрытом режиме, но широко афишируют среди военных, чтобы запугать солдат.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации, а несколько дней вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточили наказание по ряду статей, если преступления были совершены «в период военного положения, мобилизации или в военное время».

По данным «Медиазоны», к марту 2023 года в гарнизонные суды поступили не менее 536 дел по ужесточенным статьям, включая неисполнение приказа, избиение командира и дезертирство. При этом, как отмечает издание, с каждым месяцем подобных дел становится все больше. Март 2023-го, хотя он еще не закончился, уже стал рекордным по числу переданных в суд дел.

В то же время российские суды стали все чаще закрывать разбирательства для публики, мотивируя это указом Минобороны о секретности, в результате чего на их сайтах практически перестали публиковать информацию о рассмотрении дел против военных. «Медиазона» обнаружила, что только в 25 случаях суды выложили тексты приговоров — из 247 вынесенных. Еще в 44 случаях назначенные сроки наказания были указаны в пресс-релизах. Об остальных приговорах журналисты узнали из неофициальных источников.

При этом дела становятся все более демонстративными в армии. Известно о многих случаях задержания солдат перед сослуживцами, а приговоры им нередко оглашают прямо в воинских частях. «Медиазона» отмечает, что военнослужащих часто вызывают на заседания «в профилактических целях». Затем судьи проводят с ними «профилактические беседы» и объясняют, чем грозит совершение преступлений в период мобилизации.

Информацию о том, что уголовные дела против военных широко афишируют в армии, подтвердил юрист коалиции «Призыв к совести» Иван Мирный, попросивший изменить его имя в публикации из соображений безопасности.

Отправляют телеграммы командирам воинских частей: такого-то приговорили к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление части свыше десяти дней в период мобилизации, просим довести до сведения личного состава. Это, конечно, используется для запугивания. Эти приговоры вешаются на стендах воинских частей, про них рассказывают в клубах военных. Но для всех остальных, чтобы, видимо, не обсуждались эти репрессии и чтобы скрыть собственные проблемы с дисциплиной в армии, они это не публикуют.

Судья Мурманского гарнизонного суда Виталий Загорский рассказал, почему решил провести в закрытом режиме слушания по делу военнослужащего Максима Малышева, обвиняемого в дезертирстве и покушении на незаконное пересечение границы. По словам судьи, он не хотел допустить утечки информации, чтобы «в какой-то Пиндосии на своем канале не рассказывали, что творят у нас эти лица». Позднее «Медиазона» узнала, что военного приговорили к шести годам строгого режима.

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По каким статьям судят военных?

Статья 337. Самовольное оставление части или места службы

Самым распространенным обвинением стало самовольное оставление части — против российских военных было заведено 471 дело. При этом журналисты смогли узнать назначенное наказание только в 86 приговорах из 225 вынесенных.

По данным издания, в половине случаев военных обвиняют по самой тяжелой части статьи об оставлении места службы более чем на месяц, предусматривающей от пяти до десяти лет лишения свободы. По ней суды чаще всего приговаривали военнослужащих к реальным срокам. Самыми строгими оказались два приговора, вынесенные на Камчатке, — обвиняемые получили по семь лет лишения свободы.

В то же время «Медиазона» отмечает, что суды довольно часто выносят по этой статье условные наказания. Так, журналистам не известно ни одного случая, чтобы военного, оставившего часть на срок до десяти дней, приговорили к реальному сроку. В случаях оставления места службы на более длительный срок треть дел заканчивается условным наказанием. Мобилизованный Владимир Зайцев отсутствовал в части ровно месяц и сам пришел в военный следственный отдел. Он получил восемь лет условно.

Иван Мирный из коалиции «Призыв к совести» объясняет такую практику тем, что условные сроки выгодны армии — они не являются достаточным основанием для увольнения военного со службы. Более того, указ о мобилизации сделал контракты с Минобороны бессрочными и оставил военнослужащим только три основания для увольнения: признание негодным к службе, достижение предельного возраста и наказание в виде реального лишения свободы. Таким образом, солдат, ушедший в самоволку, оказывается перед выбором: оказаться в колонии или отправиться на войну.

И им же не нужно, чтобы они [военные] сидели в колонии общего режима или колонии-поселении. Цель другая: чтобы они шли и своими жизнями осуществляли их политические задачи. И в этом смысле большой условный срок эффективнее, чем реальный: если пойдешь воевать, тебе условное осуждение сохранят. Будешь героем — снимут судимость досрочно. А если сбежишь или будешь отказываться, то тебе условный срок заменят на реальные пять-семь лет в колонии.

Статья 332. Неисполнение приказа

Другой распространенной статьей, по которой судят военных, стала статья о неисполнении приказа. «Медиазона» уточняет, что по ней преимущественно судят тех, кто прямо отказался от участия в боевых действиях.

Эта статья редко использовалась до начала полномасштабной войны в Украине, поскольку раньше требовалось доказать, что действия военного причинили «существенный вред интересам службы» либо привели к «тяжким последствиям». После того как в России «военные статьи» ужесточили, необходимость в подобных доказательствах отпала.

Всего журналисты обнаружили 25 дел по этой статье, по семи из них уже вынесены приговоры — сроки получили 13 человек. Самое массовое дело о коллективном неисполнении приказа рассматривалось в Новочеркасске, где на скамье подсудимых оказались сразу пять военных. Они получили от трех с половиной до четырех лет колонии. Обстоятельства дела неизвестны.

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Статья 338. Дезертирство

Статью о дезертирстве тоже ужесточили в сентябре 2022 года. По данным «Медиазоны», в суды передали уже 14 дел по этой статье, однако приговоры вынесены пока только по трем из них. Как объяснил Иван Мирный, разница между дезертирством и самоволкой заключается в том, что самовольное оставление части — это временное уклонение от службы, в то время как дезертиром может считаться человек, у которого был умысел навсегда прекратить службу.

По словам юриста, на практике данная статья встречается редко, в частности потому, что обвинению необходимо доказать, что человек намеревался вообще избежать военной службы, а не отсутствовал в части какое-то время. Зачастую такие дела возбуждают, если военного задержали при попытке пересечения границы или с поддельными документами, пояснил он.

Среди прочих по этой статье проходят восемь калининградцев, сбежавших в конце 2022 года из места дислокации их роты в аннексированной ЛНР, после того как их попытались отправить на передовую без подготовки и фактически без оружия.

Военные рассказали, что у них не было нормального командования, их почти не кормили, а их командир подполковник Александр Завадский встретился с мобилизованными лишь однажды — и сразу пообещал, что если они будут «позорить» подразделение, то их могут «в лесу застрелить и закопать».

Одного из мобилизованных следствие сочло «организатором преступления», его отправили в СИЗО. Остальные находятся в воинской части в Московской области. Им грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника

За время войны против военных стали часто возбуждать дела по статье о применении насилия к командиру в период мобилизации. Самым известным стал случай мобилизованного Александра Лешкова, ударившего командира в грудь кулаком. Видеозапись инцидента быстро распространилась в сети. В итоге военного приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Позднее наказание ужесточили до семи лет.

Всего «Медиазона» насчитала в российских судах 22 дела по данной статье. В половине случаев суды уже вынесли приговоры. Среди прочих по этой статье к шести годам строгого режима был приговорен мобилизованный Станислав Рыбин. Его судили за нападение на офицера и угрозу убийством. По словам адвоката военного, командир постоянно заставлял солдат переезжать из одной казармы в другую, из-за чего в роте «нарастало недовольство», и во время ссоры Рыбин угрожал офицеру ножом. По версии следствия, мобилизованный толкнул офицера в грудь, повалил его на кровать и приставил ему к горлу нож.

«Ребятам по 30–40 лет, большая часть с гражданки, они просили: дайте нормальных знаний, умений, а не стройте на плацу ради „здравия-желаю-товарищ-командир!“ Знаете, как бывает? Накапливается — потом бац!», — сказал адвокат осужденного.

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